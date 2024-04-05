Один із керівників найбільшої колись фінансової компанії Німеччини уже був звинувачений у платежах для російської розвідки.

Головний операційний директор Wirecard Ян Марсалек використовував завербованих співробітників розвідки у Відні, щоб шпигувати за європейськими громадянами та планувати зломи та вбивства елітними російськими спецпідрозділами. Про це пише Financial Times.

За даними видання, він також отримав передову криптографічну машину уряду НАТО та контрабандою переправив до Москви викрадені телефони високопоставлених австрійських державних службовців.

"Звинувачення, засновані на нових доказах, отриманих британською розвідкою, містяться в ордері австрійської поліції на арешт колишнього співробітника австрійської поліції та розвідки Егісто Отта, якого взяли під варту минулої п'ятниці", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що це наймасштабніші офіційні звинувачення на сьогоднішній день про те, що 44-річний Марсалек був не тільки завербований Росією, але й, можливо, був одним із найпотужніших європейських розвідувальних активів Кремля, використовуючи свою посаду головного операційного директора на чолі компанії Dax, яка майже захопила Deutsche Bank, щоб сприяти насильницьким таємним операціям на континенті та в Африці.

Крім того, за даними ЗМІ, Марсалек доручив Отту та іншому високопоставленому співробітнику служби безпеки Мартіну Вайссу, керівнику австрійської розвідки, сприяти таємній роботі для російських ГРУ та ФСБ на європейській території протягом щонайменше п’ятирічного періоду, починаючи з 2017 року. Відтоді Вайс втік з Австрії і зараз живе в Дубаї.

"Ці викриття посилюють занепокоєння тим, що сама Wirecard, компанія з обробки платежів, яка колись була фаворитом європейської фінтех-сцени, ... роками могла використовуватися як тіньова фінансова мережа для оплати та сприяння таємній російській діяльності - зокрема, операціям поза межами виявлення служб безпеки НАТО", - пише видання.

Підозви на адресу Яна Марсалека

Директора німецької платіжної системи Wirecard Яна Марсалека звинуватили в платежах для російської розвідки. Як стало відомо The Wall Street Journal від представників західних розвідувальних органів і служб безпеки, коли з'ясувалося, що з Wirecard пропав 1,9 млрд євро, Марсалек втік до Москви. Згодом він став одним з найбільш розшукуваних людей у світі.

Також УНІАН повідомляв, що звинувачений у крадіжці 2 мільярдів євро директор Wirecard ховається в Білорусі. Крім того, стало відомо, що Марсалек зацікавив щонайменше три розвідувальні служби західних країн через зв’язки з людьми чи мережами, пов'язаними з російським ГРУ.

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