Підтримка екс-президентом Путіна змушує експертів турбуватися про американські інтереси та безпеку за кордоном

Похвала і підтримка Володимира Путіна з боку Дональда Трампа викликають тривогу серед колишніх співробітників розвідки та інших експертів. Вони побоюються, що президентство Трампа буде вигідне Москві і завдасть шкоди американській демократії та інтересам за кордоном.

Видання The Guardian пише, що критики побоюються, що в разі повторного обрання Трамп допоможе Росії домогтися вигідної мирної угоди, припинивши допомогу Києву.

"Трамп сприймає Путіна як сильну людину", - каже Фіона Хілл, старший наукова співробітниця Брукінгського інституту і співробітниця з питань національної безпеки в перші два роки адміністрації Трампа. "У якомусь сенсі вони працюють паралельно, тому що обидва намагаються послабити США, але з абсолютно різних причин".

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Колишні офіцери також побоюються, що Трамп може зруйнувати американську розвідку, призначивши на свої пости прихильників ультраправих поглядів, таких як генерал-лейтенант у відставці Майкл Флінн, який у 2017 році недовго був радником Трампа з національної безпеки, а потім визнав себе винним у брехні ФБР щодо своїх контактів із російським послом під час перехідного періоду.

Глибокі побоювання з приводу ще одного президентства Трампа частково пояснюються тим, що 2018 року він прийняв слова Путіна про те, що Росія не втручалася у вибори 2016 року, попри переконливі докази протилежного з боку співробітників американської розвідки, доповідь двопартійної комісії Сенату і розслідування спеціального радника Роберта Мюллера.

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Дворічне розслідування Мюллера засвідчило, що втручання Росії у справи Трампа в 2016 році було "масштабним і систематичним". Були й інші ознаки, що Трамп зблизився з Росією під час свого президентства, включно з дивною зустріччю в Овальному кабінеті з російським послом і міністром закордонних справ, на якій Трамп поділився секретною інформацією.

Гілл додала, що "Трамп шокуюче неосвічений" у питаннях зовнішньої політики. Він рідко читав матеріали, які йому давали перед зустрічами. Він становить загрозу не стільки для Росії, скільки для США, враховуючи його підхід до управління".

Інші колишні чиновники висловлюють аналогічні побоювання.

"Я думаю, що Трамп і Путін - добре доповнюють один одного. У них спільні цілі та завдання", - сказав Дуглас Лондон, відставний старший оперативний співробітник ЦРУ.

Він побоюється, що Трамп "буде використовувати ЦРУ як свою власну преторіанську гвардію. Він може зробити це, використовуючи унікальні можливості і повноваження агентства, щоб шпигувати, змусити замовкнути і, можливо, навіть завдати шкоди своїм ворогам".

У Трампа немає буквально нічого, що дозволило б припустити, що він поставить інтереси США вище своїх власних за будь-яких обставин

Аналогічним чином, ключові демократи глибоко стурбовані міжнародними та внутрішніми наслідками, якщо Трамп знову переможе на виборах.

"Коли він підтримує тісні та тривалі, майже підневільні стосунки з іноземним ворогом, який до того ж є олігархом-мультимільярдером, рецепт катастрофи очевидний", - сказав сенатор-демократ Шелдон Вайтхаус.

Зусилля Трампа, спрямовані на те, щоб задобрити Путіна і підставити під удар американську розвідку, були підкреслені їхньою сумнозвісною зустріччю в Гельсінкі 2018 року, зазначив Вайтгаус.

Чарлі Дент, колишній представник республіканців, також висловив побоювання з приводу президентства Трампа з огляду на його схиляння перед Путіним.

"Трамп ототожнює себе з неліберальними, популістськими та авторитарними лідерами", - сказав Дент. "У Трампа є автократичні нахили, а Путін - просто автократ".

"Трамп позитивно відгукується про Путіна і використовує його як достовірне джерело - це мова екстремістської політики", - сказав Стівен Левітські, професор державного управління Гарвардського університету. "Трамп - це авторитарна особистість, якщо така коли-небудь існувала в американській політиці".

Колишні співробітники розвідки вважають, що пропутінські симпатії Трампа призведуть до політизації розвідувального співтовариства в разі його перемоги, що послабить обмін розвідданими з союзниками і принесе користь росіянам.

Марк Полімеропулос, колишній високопоставлений співробітник розвідслужби, підкреслив, що призначення Трампом Флінна або Пателя "зашкодить зв'язкам США з ключовими союзниками". Розвідки інших країн просто перестануть ділитися інформацією.

Вибори у США 2024 - останні новини

Дональд Трамп - головний кандидат у президенти від республіканців. Його суперниця в лавах Республіканської партії Ніккі Гейлі оголосила про вихід із перегонів. Після чого Трамп викликав Джо Байдена на дебати.

Водночас результати опитування Reuters/Ipsos показали, що Байден випереджає Трампа в електоральних симпатіях американських виборців.

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