Росія загрожуватиме не лише східним кордонам НАТО, вважає Джим Стокс.

Якщо Росія нападе на країни НАТО, то ця війна відрізнятиметься від тієї, яка відбувається в Україні. Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив директор з ядерної політики НАТО Джим Стокс.

"Частково тому, що Росія – ядерний супротивник. А ми – ядерний альянс. І це була б зовсім інша ситуація, навіть згідно з російською ядерною доктриною, це інша ситуація… І я думаю, що це змушує багато країн переосмислити, як мають виглядати збройні сили, якими мають бути наші можливості, як ми можемо підготуватися до майбутнього конфлікту. І коли ми готуємося до конфлікту, додатковою перевагою, яку ми отримуємо від цього, з того, що стосується моєї роботи, є стримування", – сказав Стокс.

Він також зазначив, що багато людей вважають, ніби загроза від Росії для НАТО є лише на східному фланзі. Однак насправді це не так, адже ворог може загрожувати з усіх боків.

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"Вона (Росія, – УНІАН) є і на морі, і в повітрі. Вони можуть перетнути всю Європу. У них є кораблі і підводні човни, які, якщо вони знаходяться в Північній Атлантиці, можуть атакувати нас з цього напрямку… Отже, що тут є важливим, так це наші можливості протиповітряної і протиракетної оборони. Я думаю, що традиційно ми думали про протиракетну оборону з точки зору здатності збивати великі ракети, що летять з неба, але атака рою безпілотників може бути зовсім іншою", – додав Стокс.

Можлива війна РФ та НАТО: важливі новини

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планує напасти на НАТО в найближчі 5 років. Президент зазначив, що плани НАТО щодо збільшення оборонних витрат слушні, але заплановані темпи дуже повільні.

Про загрозу для НАТО з боку Росії напередодні також заявляв генсек Альянсу Марк Рютте. Він пояснив, що Москва наразі нарощує сили та закликав членів НАТО не бути наївними.

За даними Bloomberg, якщо Росія почне війну проти НАТО, це може скоротити світовий обсяг виробництва на 1,3% або на $1,5 трлн у перший рік. Що майже дорівнює впливу повномасштабного вторгнення в Україну. Втрати будуть набагато більшими, якщо війна перекинеться на інші європейські країни.

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