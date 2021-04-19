Більшість з них прибули з Марокко, Алжиру та Еритреї.

У Європі з 2018 по 2020 роки зникли 18 292 дітей-біженців без супроводу дорослих, які перебували під державною опікою.

Читайте такожПасажирський потяг зійшов з рейок у Єгипті: 32 людини загинули (фоторепортаж)Про це повідомляється у спільному розслідуванні німецької медіакомпанії rbb разом із британським виданням Guardian та нідерландською телерадіокомпанією VPRO, пише DW.

Більшість з них прибули з Марокко, Алжиру та Еритреї.

Повідомляється, що Франція, Данія та Румунія не збирають відповідних даних, а уряд Болгарії не розрізняє неповнолітніх, які прибувають до країни у супроводі дорослих або без них.

У Німеччині у період між 2018 та 2020 роками повідомлялося про зникнення 7806 неповнолітніх без супроводу, 7082 з них згодом знайшли, а 724 неповнолітні особи досі вважаються зниклими безвісти.

У Федеральному управлінні кримінальної поліції Німеччини повідомили, що через прогалини у власній системі ведення статистики це лише приблизні дані.

Відзначається, що такі недоліки у веденні статистики створюють ризики щодо експлуатації неповнолітніх.

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Автор: Людмила Жерновська