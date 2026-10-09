Спецслужби Чорногорії затримали засновника Z-каналу 'Рыбарь': що відомо

Серед затриманих також його дружина Звінчука та троє його соратників.

Сьогодні, 9 жовтня, вранці засновника Telegram-каналу "Рыбарь" Михайла Звінчука затримали спецслужби в Чорногорії. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

"У Рісані відбулася операція силовиків за участю поліції та Агентства національної безпеки Чорногорії", – йдеться в повідомленні з посиланням на місцеві видання.

Серед затриманих також дружина Звінчука та троє його соратників.

Відео дня

"Михайла Звінчука та його колег затримали через підозри у втручанні в інформаційний простір Чорногорії. За даними "Бази", спецслужби Чорногорії підозрюють засновника проєкту та його колег у "поширенні проросійських інформаційних матеріалів та можливому іноземному втручанні в інформаційний простір країни", – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначено, що офіційної інформації про порушення кримінальної справи та обрання запобіжного заходу немає.

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила "Базі", що Посольство Росії в Чорногорії з’ясовує обставини затримання засновника "Рыбарь" Михайла Звінчука.

Раніше Велика Британія та США звинувачували "Рыбарь" у поширенні російської пропаганди та проведенні операцій інформаційного впливу.

За даними "Бази", Держдепартамент США пропонує 10 млн доларів за інформацію про співробітників "Рыбаря".

Американське відомство стверджує, що російський проєкт проводив інформаційні операції для просування інтересів РФ та втручання у президентські вибори в США. Серед згаданих осіб – засновник "Рыбаря" Михайло Звінчук та його дружина Валерія. Сам Звінчук назвав звинувачення несподіваними.

Позиція Звінчука щодо України

Як повідомляли ЗМІ, колишній співробітник прес-служби Міноборони РФ Михайло Звінчук в інтерв’ю RTVI підтвердив, що він і його "колега" Денис Щукін створили Telegram-канал "Рыбарь". Творець "Рыбаря" розповів, що він кадровий офіцер ЗС РФ, працював військовим перекладачем у Сирії та Іраку. Відтоді, за словами Звінчука, він захопився військовою аналітикою.

На початку жовтня 2026 року військовий блогер Михайло Звінчук із захопленням сприйняв атаки РФ на київські мости, назвавши це початком нового етапу ударів по українських мостах із застосуванням дронів "Герань".

Як повідомляв УНІАН, Росія атакувала дронами Південний і Північний мости Києва. 4 жовтня мер міста Віталій Кличко повідомив, що російські окупанти влучили в дорожнє полотно Північного мосту. В результаті удару ворога по мосту постраждали дві людини.

Вас також можуть зацікавити новини: