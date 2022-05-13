Глави МЗС цих країн відреагували стримано.

Швеція та Фінляндія відреагували на заяви турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана щодо їх вступу в НАТО.

Як повідомляє SVT, глава МЗС Швеції Анн Лінде висловила надію, що всі члени НАТО підтримають їхню заявку на вступ до Альянсу.

"Ні посли НАТО, жодна з 30 країн не представили нічого подібного. Я сподіваюся, що ми зможемо обговорити все, і якщо вирішимо подати заявку на членство в НАТО, отримаємо позитивні повідомлення від усіх країн", - заявила вона.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто закликав до терпіння і поетапного підходу до питання, пише Sky News.

"Нам потрібно трохи терпіння в цьому типі процесу, це не відбувається за один день ... Давайте вирішувати проблеми крок за кроком", - сказав він.

Як писав УНІАН, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що не позитивно ставиться до рішень НАТО щодо Фінляндії та Швеції.

Також Ердоган заявив, що Фінляндія і Швеція, є "домом для багатьох терористичних організацій", не надавши ніяких додаткових подробиць.

У США заявили, що працюють над роз'ясненням позиції Туреччини щодо потенційного членства Швеції і Фінляндії в Північноатлантичному альянсі.

Нагадаємо, кандидати-члени на вступ до НАТО потребують одностайної підтримки всіх 30 держав-членів, щоб мати можливість приєднатися до Альянсу.

Прагнення Фінляндії та Швеції до НАТО: що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент Фінляндії Саулі Нійністе і прем'єр-міністр Санна Марін підтримали членство країни в Організації Північноатлантичного договору - заявка має бути подана "якомога швидше".

11 травня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії, відвідавши обидві нордичні країни.

Крім того, керівництво правлячої Соціал-демократичної партії Швеції 15 травня оголосить позицію щодо вступу в Альянс. За даними ЗМІ, Країна подасть заявку на приєднання до НАТО вже наступного тижня.

В Росії почали погрожувати Швеції та Фінляндії військовим вторгненням, якщо уряди цих країн зважаться на вступ до НАТО.

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