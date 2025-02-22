Трамп вважає, що США надали Україні допомоги на 300 мільярдів, хоча це не відповідає реальності.

На Україну очікують "проблеми", якщо вона не підпише угоду про корисні копалини. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування зі ЗМІ.

За його словами, Європа допомагала Україні у вигляді кредитів, а не безоплатної допомоги.

"Ми вкладаємо втричі більше грошей. Ми вклали 300 мільярдів. Вони - 100 мільярдів. І ви знаєте, Європа теж робить це у вигляді позики. Байден просто дав грошей. Не було жодного кредиту. Не було жодного забезпечення. Не було нічого", - заявив Трамп.

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Американський президент підкреслив, що Україна має підписати угоду про передачу своїх ресурсів.

"Тож або ми підпишемо угоду, або в нас буде багато проблем із ними. <...> Ми витрачаємо наші скарби на якусь країну, яка знаходиться дуже, дуже далеко. І це нормально. Але з нами потрібно поводитися так само, як з Європою. Європа отримує свої гроші назад", - заявив він.

Американська допомога Україні та угода про ресурси

Як писав УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський спростував заяви американців про те, що вони надали допомоги на кілька сотень мільярдів доларів. За його словами, загалом війна коштувала Україні 320 мільярдів доларів, з яких 200 мільярдів - це допомога і США, і ЄС. Конкретно США надали Україні зброї приблизно на 67 млрд доларів і ще 31,5 млрд доларів прямої фінансової допомоги в бюджет на окремі програми.

За даними джерел видання NV, наразі США пропонують Україні створити спеціальний фонд для управління українськими ресурсами, але з повним контролем американської сторони. Україна повинна внести в цей фонд 500 млрд. доларів у вигляді доходів від видобутку своїх корисних копалин.

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