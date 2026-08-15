Трамп пообіцяв проголосити Ормузьку протоку територією США

Залишається незрозумілим, наскільки серйозно Трамп ставився до свого висловлювання і чи означало воно зміну офіційного політичного курсу.

Президент Дональд Трамп заявив, що після завершення війни проти Ірану проголосить Ормузьку протоку, стратегічно важливий морський шлях, рух по якому вже кілька місяців значно ускладнений через військові дії, американською територією. Про це пише Reuters.

"Після того, як ми завершимо розгром Ірану, який зараз зазнає дуже серйозної поразки, досить скоро я оголошу Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів. По суті, так воно й є. Ми здійснюємо блокаду. Жоден корабель не проходить через нього, якщо тільки ми самі цього не захочемо", - заявив він.

Видання зазначає, що залишається незрозумілим, наскільки серйозно Трамп ставився до свого висловлювання і чи означало воно зміну офіційного політичного курсу. До цього позиція Вашингтона щодо протоки, через яку до війни проходило близько 20% світового експорту нафти, передбачала забезпечення свободи судноплавства, дотримання міжнародного морського права та стримування Ірану за допомогою економічної блокади й точкових ударів.

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Раніше Трамп у відповідь на вимогу Ірану компенсувати збитки, завдані за останні 5 місяців військового конфлікту, заявив, що також вимагає відшкодування.

Він запевнив, що під час переговорів із представниками Ірану умови компенсацій не обговорювалися.

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