Мерц заявив про 'перший шанс на мир' після переговорів з Трампом

За словами канцлера, координація між Вашингтоном і Брюсселем може наблизити умови для переговорів між Києвом і Москвою.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що після консультацій між лідерами країн G7 та президентом США Дональдом Трампом з’явився "перший шанс на мир" у війні між Росією та Україною. Про це повідомляє видання 20 Minuten.

За словами Мерца, сторони обговорили подальші кроки щодо завершення війни та узгодили продовження підтримки України одночасно з посиленням тиску на Росію.

Канцлер Німеччини окремо відзначив позицію президента США Дональда Трампа, який, за його словами, зробив важливі заяви щодо завершення війни.

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"Те, що дає нам усім підстави для впевненості, – це слова президента Трампа: Росія має припинити цю війну. І я вважаю, що це чіткий сигнал", – заявив Мерц.

Мерц також висловив переконання, що співпраця між Європою та США у питанні мирного врегулювання надалі стане ще тіснішою.

Під час переговорів, за словами канцлера, також порушувалося питання можливого посилення санкційного тиску на Росію та додаткових кроків, спрямованих на примушення Москви до переговорів.

Мерц переконаний, що Росія не зможе досягти військової перемоги, а економічний тиск і санкції можуть створити передумови для мирного врегулювання.

Зустрічі на G7 - головні новини

Як повідомляв УНІАН, питання війни в Україні стало однією з ключових тем саміту G7 у Франції. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Дональдом Трампом, а європейські лідери закликали Вашингтон активніше підтримати переговорний процес.

Мерц також повідомив, що разом із Зеленським звертався до американського президента із закликом долучитися до зусиль щодо мирних переговорів між Києвом і Москвою.

Водночас Трамп заявив, що у нього відбулася "дуже хороша зустріч" із президентом України Володимиром Зеленським. Він наголосив, що Україна і Росія продовжують бойові дії і втрачають солдатів. Трамп вважає, що це "безглуздо" й "збирається робити все, що зможе" для завершення війни в Україні. Очікується, що Зеленський і Трамп проведуть ще одну зустріч 17 червня.

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