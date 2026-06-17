Трамп 'змінив тон' щодо війни в Україні, - премʼєр Канади

Зокрема, йдеться про більше реалістичне розуміння ситуації на полі бою і можливого результату війни.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні розповів про те, що президент США Дональд Трамп на саміті лідерів "Великої сімки" демонстрував більш реалістичне розуміння ситації щодо України. Про це Карні сказав під час спілкування з журналістами в межах саміту лідерів "Великої сімки" у французькому місті Евіан-ле-Бен.

За словами Карні, з огляду на укладення меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном спостерігається переломний момент, оскільки в дискусіях про Україну відбувається зміна ставлення з боку президента США Дональда Трампа.

Зокрема, на думку Карні, йдеться про більш реалістичну позицію США стосовно ситуації на полі бою і можливого результату війни, певних втрат Росії. Прем’єр Канади пояснив, що йдеться про зміну тону щодо України.

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"Зміна тону щодо України, зміна орієнтації на більш реалістичне очікування щодо того, куди веде ця війна, та позиція щодо Росії - посилення санкцій проти Росії, і здатність надавати додаткову оборонну підтримку Україні - це також обговорювалося досить детально", - повідомив Карні.

Трамп про Україну - що передувало

Як повідомляв УНІАН, 16 червня Трамп закликав Росію піти на укладення мирної угоди.

Також Трамп заявив про можливість відновлення застосування санкцій на продаж російської нафти.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що після консультацій між лідерами країн G7 та президентом США Дональдом Трампом з’явився "перший шанс на мир" у війні між Росією та Україною.

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