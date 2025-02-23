Існують побоювання, що Трамп може укласти угоду з китайським лідером Сі Цзіньпіном щодо спірних територій в Азії.

Різка зміна політики Дональда Трампа в мирних переговорах із Росією щодо війни в Україні налякала деяких чиновників в Азії та викликала занепокоєння з приводу прихильності США безпеці регіону.

Як пише The Wall Street Journal, цього місяця відбулася кардинальна зміна політики США щодо Росії, і адміністрація Дональда Трампа погодилася почати з Москвою прямі мирні переговори, водночас виключивши з них Україну та її європейських союзників. Такі дії стурбували союзників США в Азії, зазначає видання.

"На публіці чиновники Тайваню, Філіппін, Японії та Південної Кореї, які покладаються на США у своїй обороні, висловили впевненість, що Вашингтон підтримає їх у разі агресії з боку Китаю або Північної Кореї. Однак у приватному порядку деякі чиновники висловили побоювання, що Трамп може укласти якусь угоду з китайським лідером Сі Цзіньпіном щодо спірних територій в Азії або дозволити ядерній програмі Північної Кореї залишатися загрозою", - ідеться в статті.

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Зокрема, Хуліо С. Амадор III, який працював в офісі президента Філіппін у 2017 і 2018 роках, заявив, що нещодавні дії Вашингтона щодо України засмутили частину силових структур його країни. "У приватному порядку ведуться розмови, які насправді показують стурбованість", - сказав він.

Амадор сказав, що інші країни Південно-Східної Азії, які були більш обережними щодо приєднання до США, можливо, переживають "момент типу "я ж говорив". Він сказав, що зміна політики США в Європі сигналізує про те, що азіатські країни повинні взяти на себе відповідальність за свою оборону.

Лінн Куок, науковий співробітник Центру досліджень азіатської політики Інституту Брукінгса у Вашингтоні, сказала, що Трамп зрештою може захотіти економічного врегулювання з Китаєм і що його переорієнтація в Україні має змусити союзників Америки в регіоні передумати.

"Якщо Вашингтон готовий укласти угоду з Путіним коштом Європи", - сказала вона. - "Азія може тільки запитати, чи зробить вона те ж саме з Сі коштом Азії".

Політика Трампа щодо Китаю

Раніше видання WSJ писало, що раптові позитивні зміни політики Трампа щодо Володимира Путіна продиктовані стратегічним бажанням вбити клин між Росією і Китаєм.

Однак замість цього, зазначають опитані експерти, Трамп розколов Захід, при цьому дає Росії отримувати переваги одночасно від відносин і зі США, і з Китаєм.

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