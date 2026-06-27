Пентагон не встиг використати майже $1 млрд допомоги Україні, – аудит

Аудит показав, що Пентагон не встиг використати 910 млн доларів у межах програми USAI для України, хоча загальні багаторічні асигнування США залишаються частково активними та продовжують виконуватись через уже укладені контракти.

Міністерство оборони США не встигло вчасно використати близько 910 млн доларів, виділених на військову допомогу Україні в межах програми Ініціатива сприяння безпеці України (USAI). Про це йдеться в аудиторському звіті Operation Atlantic Resolve Including U.S. Government Activities Related to Ukraine, який охоплює перший квартал 2026 року, передає "Мілітарний".

За даними звіту, кошти більше не можуть бути спрямовані на нові контракти, однак не вважаються повністю втраченими. Вони можуть бути використані для покриття вже укладених зобов’язань або уточнення витрат протягом п’ятирічного періоду.

USAI була створена Конгресом США після початку російської агресії проти України у 2014 році. Із лютого 2022 року в межах програми було виділено загалом 33,51 млрд доларів.

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Згідно з аналізом, із загальної суми:

910 млн доларів втратили можливість бути законтрактованими на нові потреби;

110 млн доларів залишаються виділеними, але ще не розподіленими;

13,49 млрд доларів вже законтрактовані, але ще не повністю оплачені.

Водночас оборонні товари та послуги, фактично передані Україні, станом на березень 2026 року оцінюються у 19,21 млрд доларів, що становить близько 57% усіх асигнувань USAI.

У Пентагоні підкреслюють, що прострочення асигнувань не означає автоматичної втрати коштів – вони залишаються доступними для закриття вже чинних контрактів.

Допомога Україні від США - останні новини

Нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа раніше пропонувала виключити фінансування України з бюджетних запитів на 2026–2027 роки. Попри це, Конгрес США схвалив виділення додаткових коштів: 800 млн доларів для USAI, а також 225 млн доларів для Балтійської ініціативи безпеки, значна частина якої також спрямовується на підтримку України.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що повернеться до санкційної політики щодо Росії та пообіцяв посилити допомогу Україні.

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