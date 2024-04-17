Американський президент наголосив, що рішуче підтримує ці законопроекти.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден пообіцяв "негайно підписати" законопроекти спікера Палати представників Майка Джонсона про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, коли документи буде схвалено Конгресом.

Відповідну заяву американського лідера оприлюднено на сайті Білого дому. Байден наголосив, що рішуче підтримує законопроекти Майка Джонсона, щоб надати підтримку Ізраїлю та Україні, надати вкрай необхідну гуманітарну допомогу палестинцям у Газі та зміцнити безпеку та стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Ізраїль стикається з безпрецедентними нападами з боку Ірану, а Україна стикається з продовженням бомбардувань з боку Росії, які різко посилилися за останній місяць. Палата має прийняти пакет цього тижня, і Сенат повинен негайно наслідувати її приклад. Я негайно підпишу цей закон, щоб надіслати світові повідомлення: ми підтримуємо наших друзів і не дозволимо Ірану чи Росії досягти успіху", – заявив президент США.

Допомога Україні від США

Нещодавно спікер Палати представників США Майк Джонсон висунув пропозицію щодо розділення сенатський законопроект про національну безпеку на чотири окремі законопроекти. В окремий документ виділили фінансування допомоги Україні розміром у 60 млрд доларів.

Вже 17 квітня у Палаті представників оприлюднили законопроекти про допомогу Україні, Ізраїлю та союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні. Зокрема, у документі, що стосується підтримки України, передбачена передача Києву ракет ATACMS. Але якщо президент США визначить, що передача ракет уряду України завдаватиме шкоди національній безпеці та інтересам Сполучених Штатів, цей процес може бути відкладено.

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