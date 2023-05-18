Це може дозволити передати Україні додаткове озброєння.

Пентагон переоцінив американське обладнання, відправлене Україні, приблизно на 3 мільярди доларів.

Про це заявив помічник Сенату і представник Міністерства оборони, пише Reuters. За його словами, ця помилка в підрахунках відкриває можливість відправки Україні додаткових озброєнь для захисту від російських військ.

За словами двох високопоставлених представників американського Міноборони, була присвоєна більш висока, ніж гарантована, вартість зброї, яку передавали зі складів США.

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"Ми виявили невідповідності в тому, як ми оцінюємо обладнання, яке ми передали Україні", - сказав один з високопоставлених представників Міністерства оборони.

У четвер Конгрес повинні повідомити про коригування бухгалтерського обліку. Крім того, кількість переоцінених озброєнь може зрости, оскільки тепер Пентагон більш ретельно вивчає ситуацію.

Допомога Україні від США: останні новини

Наприкінці лютого 2023 року в Міністерстві фінансів Сполучених Штатів заявляли, що з початку повномасштабної війни вони надали Україні допомогу у сфері безпеки, економіки, гуманітарної та соціальної підтримки на суму близько 50 мільярдів доларів.

У травні Штати оголосили про новий пакет допомоги для України на загальну суму до 1,2 мільярда доларів.

Перед цим у Раді національної безпеки повідомили, що США передали Україні майже 100% того, що вони просили для контрнаступу.

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