Байден стверджує, що Путін посилює свій наступ за допомогою друзів.

Президент США Джо Байден заявив, що цими вихідними Іран здійснив безпрецедентну атаку на Ізраїль, застосувавши шквал ракет і безпілотників.

Приблизно в той самий час, приблизно за 1500 миль на північ, Росія продовжувала бомбардування України, які різко посилилися за останній місяць, написав він у своїй колонці на The Wall Street Journal.

За його словами, і Україна, і Ізраїль захищалися від цих атак, утримуючи оборону і захищаючи своїх громадян. І обидві країни зробили це за вирішальної допомоги США.

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"Зараз не час кидати наших друзів. Палата представників має ухвалити термінові закони про національну безпеку для України та Ізраїлю, а також ухвалити вкрай необхідну гуманітарну допомогу палестинцям у секторі Газа", - вважає Байден.

За його словами, у цей третій рік російської війни Україна продовжує кидати виклик труднощам. Проти набагато більшої армії українці повернули собі більше половини території, окупованої Росією після вторгнення 2022 року. Вони не раз завдавали ударів по російському флоту, здобуваючи важливі перемоги на Чорному морі. І вони розробили інноваційну зброю, особливо безпілотники, для протидії російським силам. Це бойова сила, що володіє волею і вмінням перемагати.

"Тим часом, як ми побачили цими вихідними, ізраїльські збройні сили володіють технологіями і підготовкою, щоб захистити країну навіть від нападу безпрецедентного масштабу і жорстокості", - написав президент.

Байден вважає, що хоча обидві країни можуть вправно захистити свій суверенітет, у цьому вони залежать від американської допомоги, включно з озброєнням, і це вирішальний момент.

Він стверджує, що Володимир Путін посилює свій наступ за допомогою своїх друзів. Китай постачає Росії мікроелектроніку та інше обладнання, що має вирішальне значення для оборонного виробництва. Іран відправляє сотні дронів, а Північна Корея надає артилерію і балістичні ракети. Україна, зіткнувшись із нестачею боєприпасів, втрачає контроль над відвойованою територією.

Після багатьох років підтримки Хезболли, Хамаса та інших довірених осіб у їхніх нападах на Ізраїль, включно з жорстоким нападом Хамаса 7 жовтня, Іран розпочав власну пряму атаку, сподіваючись прорвати протиповітряну оборону Ізраїлю, зокрема "Пращу Давида" і "Залізний купол", які врятували незліченну кількість життів цими вихідними.

"І Україна, і Ізраїль зазнають нападу з боку нахабних супротивників, які прагнуть їх знищити. Путін хоче підпорядкувати собі народ України і поглинути його націю до складу нової Російської імперії. Уряд Ірану хоче назавжди знищити Ізраїль, стираючи з лиця землі єдину у світі єврейську державу", - написав він.

Байден упевнений, що Америка ніколи не повинна миритися ні з тим, ні з іншим результатом - не тільки тому, що вона захищає своїх друзів, а й тому, що на кону стоїть і її безпека.

"Якщо Росія здобуде перемогу, сили Путіна підійдуть ближче, ніж будь-коли, до наших союзників по Організації Північноатлантичного договору. "Напад на одного - це напад на всіх" означає, що якщо Путін вторгнеться до союзника по НАТО, ми прийдемо йому на допомогу - як це зробили наші союзники по НАТО після терактів 11 вересня. Нам слід посилити підтримку України зараз, щоб зупинити Путіна від зазіхань на наших союзників по НАТО і гарантувати, що він не втягне американські війська в майбутню війну в Європі", - заявив президент.

Він упевнений, що так само, якщо Ірану вдасться значно посилити напади на Ізраїль, до цієї ситуації можуть бути втягнуті США. Він закликав поповнити ізраїльську протиповітряну оборону і надати військову допомогу зараз, щоб його оборона могла залишатися повністю укомплектованою і готовою.

"Якщо Конгрес прийме військову допомогу Україні та Ізраїлю, ми не будемо виписувати порожні чеки. Ми відправляли військову техніку з наших власних запасів, а потім використовували гроші, затверджені Конгресом, для поповнення цих запасів, купуючи її в американських постачальників", - заявив Байден.

За його словами, сюди входять ракети "Патріот", вироблені в Аризоні, ракети "Джавелін", вироблені в Алабамі, і артилерійські снаряди, вироблені в Пенсільванії, Огайо і Техасі.

"Ми інвестуватимемо в промислову базу Америки, купуватимемо американську продукцію, вироблену американськими робітниками, підтримуватимемо робочі місця майже в 40 штатах і зміцнюватимемо нашу власну національну безпеку. Ми допомагали нашим друзям, допомагаючи собі. Я ясно висловив своє занепокоєння з приводу безпеки цивільного населення в секторі Газа в умовах війни з ХАМАС, але цей пакет допомоги зосереджений на довгострокових оборонних потребах Ізраїлю, щоб гарантувати, що він зможе зберегти свою військову перевагу проти Ірану або будь-якого іншого супротивника", - написав Байден.

Він упевнений, що це сильний і розумний план і він більше не повинен бути заручником невеликої групи крайніх членів Республіканської Палати представників.

"Путін невпинно намагався зламати волю українського народу. Він зазнав невдачі. Тепер він намагається зламати волю Заходу. Ми не можемо дозволити йому досягти успіху. В історії бувають моменти, які вимагають лідерства і мужності. Це один із них", - додав американський лідер.

Допомога Україні від США - деталі

Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу щодо України закликав конгресменів терміново ухвалити допомогу Києву.

Як ідеться в заяві, яку опублікували голова Комітету конгресмен-республіканець Майк Тернер і високопоставлений член комітету, конгресмен-демократ Джим Гаймс, це потрібно зробити до кінця цього тижня.

За оцінкою ISW, постійні затримки допомоги від США обмежують здатність українських військ проводити ефективні оборонні операції. Це надає окупаційній армії гнучкість у проведенні наступальних операцій.

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