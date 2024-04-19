Українці втомилися і пригнічені через невизначеність, що буде далі і як довго триватиме війна.

У Вашингтоні зростає надія на те, що Палата представників Конгресу США 20 квітня ухвалить законопроект про надання Україні додаткової допомоги, що покладе край багатомісячному глухому куту, спричиненому спротивом республіканців. Але настрої у втомленій війною Україні різко відрізняються, пише Financial Times.

"Ухвалення американського законопроекту дозволить відправити на фронт вкрай необхідні артилерійські боєприпаси і, ймовірно, зменшить "снарядний голод" в Україні. Зеленський і командири на полі бою заявляють, що наразі Росія випускає понад 10 снарядів на кожен український снаряд. Але Київ все одно зіткнеться зі значним дефіцитом людей, хоча він намагається вирішити цю проблему шляхом ухвалення нового законодавства та зниження призовного віку", – йдеться у статті.

"Американські гірки" для України

Зазначається, що у міру того, як втрати від тотальної війни Росії стають дедалі більшими, а бойові дії тривають вже третій рік, українці бояться покладати надії на прибуття вкрай необхідної зброї та боєприпасів, що фінансуються США. Співробітник європейського посольства в Києві Василь Романюк підкреслює, що злети і падіння війни далися взнаки. "Емоційно і психологічно, це американські гірки, і з осені минулого року це була скоріше тенденція до зниження, ніж до зростання", – заявив він.

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За словами журналістів, настрій українців періодично піднімали військові досягнення – відбиття спроби захоплення Києва, звільнення Харківської області та Херсона, а також знищення третини Чорноморського флоту Росії. Ці моменти допомогли втомленому населенню пережити важкі часи.

Наразі повітряні атаки РФ повернулися з новою силою, завдаючи ударів по містах і критично важливих об'єктах інфраструктури, використовуючи відчайдушну нестачу ППО та боєприпасів. Московські війська також наближаються до Часового Яру, стратегічно важливого міста за 15 км від Бахмута.

"Час від часу ви отримуєте повідомлення про успішні кампанії... Це на деякий час відроджує оптимізм. Потім він знову згасає, коли ви чуєте загальні звіти про те, що наші військові не дуже добре справляються через брак ресурсів", – додав Романенко.

Занепокоєння серед влади та населення

У публікації підкреслюється, що також помітно змінився тон українського керівництва. Відчайдушний оптимізм президента Володимира Зеленського поступився місцем приреченим попередженням про долю України, забарвленим гіркотою через відсутність підтримки з боку союзників. Опитування громадської думки, проведені Київським міжнародним інститутом соціології, також свідчать про зростання песимізму серед населення.

Хоча дві третини українців все ще вважають, що війна має завершитися відновленням контролю України над окупованими Росією Донбасом і Кримом, кількість тих, хто вважає, що Київ буде змушений піти на територіальні поступки, зросла до 19% порівняно з 6% у травні 2022 року.

Директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк вважає, що Росія сприймається більшістю населення як вбивця, українці втомилися і пригнічені тим, що буде далі і як довго триватиме війна. Погіршення настроїв вплинуло на позиції Зеленського: три опитування показують, що довіра до президента впала з майже 90% у лютому 2023 року до трохи більше 60% роком пізніше.

Психолог і автор книги "Емоційні гойдалки війни" Володимир Станчишин зазначає, що хоча емоційні перепади від почуття провини та гніву до радості та апатії є новою нормою для більшості українців, але це не означає готовності до капітуляції.

Коли восени українські війська вперше повідомили про нестачу зброї, громадяни почали жертвувати більше грошей на потреби армії, згідно з даними monobank. За шість місяців до березня цього року українці перерахували $617 млн, що більше, ніж $432 млн, зібраних за рік – з жовтня 2022-го по вересень 2023 року.

"Ніщо в цьому світі не може демотивувати нас, солдатів, коли ми бачимо і пам'ятаємо, скільки горя приносять і принесли наші сусіди", – заявив військовий Артур, який перебуває на передовій у східній частині Донецької області.

Допомога США

Після довгих дебатів Палата представників Конгресу США опублікувала окремі законопроекти про допомогу Україні, Ізраїлю та союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон оголосив, що дотримується свого плану винести низку законопроектів про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України. Голосування заплановане на 20 квітня.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден пообіцяв "негайно підписати" законопроекти спікера Палати представників Майка Джонсона про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, коли документи буде схвалено Конгресом.

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