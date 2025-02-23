Дуда після зустрічі з Трампом: Україна не виживе у цій війні без допомоги США

Потрібні гарантії, що "війна не повернеться і що Росія більше ні на кого не нападе", зазначив польський президент.

Україна "не виживе у цій війні" без допомоги Сполучених Штатів. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє RMF24.

Польський лідер наголосив, Трамп хоче "покласти край кровопролиттю" в Україні. Сам він також вважає, що, дивлячись на Росію та її диктатора Володимира Путіна, для якого життя своїх солдатів не мають значення, "війну треба якось закінчити".

"Ми не повинні дозволити Росії перемогти Україну", – заявив Дуда.

Відео дня

Президент Польщі додав, що постає питання, як саме покласти край повномасштабній війні. Йому важливо, аби в Україні настав справедливий та тривалий мир. Також потрібні гарантії, що "війна не повернеться і що Росія більше ні на кого не нападе".

Допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, у випадку остаточного скасування американської військової допомоги Україні країнам Європи доведеться додатково виділити від 100 до 350 мільярдів доларів на підтримку ЗСУ і розбудову власної оборонки. Такі підрахунки зробив старший радник з питань Європи в Міжнародному інституті стратегічних досліджень (IISS) і спеціальний радник у паризькому Фонді стратегічних досліджень Франсуа Гейсбург.

Як писав УНІАН, днями газета The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомила, що Європа може відправити до України сили "запевнення" або "стримування" у складі кількох бригад. Йдеться орієнтовно про 25 000 – 30 000 військовослужбовців.

Також ми розповідали, що ідея відправки європейських миротворців в Україну набуває суспільної підтримки в країнах НАТО. Так, опитування в Данії показало, що громадяни країни схвально оцінюють цю пропозицію.

Вас також можуть зацікавити новини: