Зеленський розповів Дуді про поточний діалог з американською стороною.

Президент Польщі Анджей Дуда порадив українському лідеру Володимиру Зеленському терпіти президента США Дональда Трампа та рухатися до переговорів.

"Мені телефонував президент Зеленський. У нас була відверта розмова після останніх зустрічей із генералом Келлогом та інших подій. Я передав йому, що ми постійно віримо, що немає іншого способу зупинити кровопролиття та досягти міцного миру в Україні, окрім як за підтримки Сполучених Штатів", - написав він.

За його словавми, в цієї причини він запропонував Зеленському "залишатися відданим курсу на спокійну та конструктивну співпрацю з Дональдом Трампом".

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"Я вірю, що добра воля та чесність складають основу стратегії переговорів США. Я не сумніваюся, що президент Трамп керується глибоким почуттям відповідальності за глобальну стабільність і мир", - додав Дуда.

В свою чергу Зеленський підтвердив розмову з польським лідером, повідомивши:

"Ми глибоко цінуємо підтримку польського народу й ніколи не забудемо, як багато Польща зробила для нашого спільного майбутнього. Обговорили поточні події та майбутні кроки. Наша спільна мета залишається чіткою: захистити Україну й усю Європу від російської агресії. Я також розповів про поточний діалог з американською стороною. Важливо, щоб Сполучені Штати стояли поруч із нами. Міцний і тривалий мир може бути досягнутий лише завдяки єдності".

Заяви Трампа про Зеленського

Дональд Трамп заявив, що у Зеленського "немає козирів", і він "неважливий на переговорах". Він також зазначив, що Путін міг би захопити всю Україну, "якби захотів", і заявив, що саме тому Зеленському слід прагнути угоди цією державою.

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