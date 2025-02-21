Данія є одним з найбільш послідовних і відданих партнерів України.

Ідея відправки європейських миротворців в Україну набуває суспільної підтримки в країнах НАТО. Як пише Bloomberg, опитування в Данії показало, що громадяни країни схвально оцінюють цю пропозицію.

Так, близько 53% респондентів заявили, що Данія повинна брати участь у будь-якій можливій місії з відправки солдатів в Україну після війни. Близько 15% були проти, а 32% не визначилися або не мали своєї думки. Більшість, а саме 66% опитаних, також заявили, що Україна має приєднатися до Європейського Союзу, а 68% сказали, що країна має стати частиною НАТО, показало опитування.

Як зазначає Bloomberg, хоча Данія є невеликою країною з населенням 6 мільйонів людей, вона є одним з найбільших донорів західної допомоги України. Вона вже пожертвувала на оборонні потреби України близько 7,55 мільярда доларів.

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Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, яка також нарощує інвестиції у внутрішню оборону, заявила, що поки зарано обговорювати миротворців, хоча вона позитивно ставиться до планів Великої Британії.

Західні миротворці в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, днями прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність відправити британські війська в Україну для підтримки умов миру. Він також пообіцяв закликати інших європейських лідерів не послаблювати зусиль військової допомоги Україні.

Тим часом у Росії вже заявили, що для них є неприйнятним розміщення на території України військових контингентів країн-членів НАТО.

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