Трамп заявив, що коли Байден прийшов до влади, світові ціни на нафту піднялися до 100 доларів і Росія отримала "купу грошей".

Кандидат у президенти США Дональд Трамп прокоментував свою нещодавню телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

"Президент Зеленський зателефонував мені, і ми добре поговорили. І я сказав, що ми повинні закінчити цю війну. Це (російська армія - ред.) військова машина. Ви зіткнулися з військовою машиною. Це те, що вони роблять - вони ведуть війни. Вони перемогли Гітлера. Вони перемогли Наполеона. І весняний наступ так і не відбувся. І я сказав, що у росіян мільйони мін і тисячі армійських танків. Я сказав, що ми повинні закінчити цю війну. Багато росіян було вбито, але багато українців було вбито. Це повний безлад. Цього не повинно було статися", - сказав Трамп.

Також він назвав одним із винуватців війни президента США Байдена.

"Байден не повинен був допустити цього. Це було легко зупинити. Президент Путін ніколи б цього не зробив, ніколи, з двох причин. Номер один - ціни на нафту при мені були низькими. Я підтримував їх на низькому рівні. Я підтримував низькі ціни на бензин", - заявив Трамп.

Він стверджує, що щойно прийшов новий уряд, нафта подорожчала майже до 100 доларів за барель, що вдвічі більше, ніж мало б бути.

"І раптово в Росії з'явилися величезні суми грошей, яких у них не було. І ще я думаю, що одна з причин, через яку Путін пішов на це, полягає в тому, що він побачив Афганістан, як ми вийшли з нього. Це побачили Путін, президент Китаю Сі, сильні хлопці, сильні люди", - додав Трамп.

Війні в Україні - позиція Трампа

Радник експрезидента США Дональда Трампа, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлогг прокоментував гучний "мирний план", одним з авторів якого він є. За його словами, насправді Трампу представили не план, а доповідь, яка "досить добре розійшлася".

"Ми не говоримо від імені президента, і ми точно не говоримо від імені його кампанії. Отже, це наш документ про те, як, на наш погляд, мирне врегулювання може відбутися в майбутньому. Тобто це - варіант, який президент може використати в разі обрання. Почали одразу говорити, що це план, затверджений президентом. Ні, зовсім ні", - сказав він.

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