Минулого року Велика Британія витрачала на оборону близько 2,3% ВВП.

Не пізніше 2034 року витрати Великої Британії на оборону досягнуть 3% ВВП. Таку впевненість висловив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі в інтерв'ю Times

Видання зазначило, що раніше британський прем'єр-міністр Кір Стармер говорив про досягнення мети в 3% менш виразно. Він також назвав 2034 рік, але зазначав, що це станеться лише за сприятливих економічних умов.

Тепер же джерело Бі-бі-сі в уряді Британії розповіло, що у Гілі є "повна впевненість" у досягненні цього показника до наміченого терміну.

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Як пояснило виданню зазначене джерело в уряді, зростання оборонних витрат до 3% до 2034 закладено як базову умову оборонної стратегії.

Минулого року Великобританія витрачала на оборону близько 2,3% ВВП. При цьому в НАТО хочуть, щоб витрати були доведені до 5% ВВП.

Витрати на оборону у світі

Витрати на оборону у світі зростають, але не на ті цілі. Зокрема, країни хочуть вкладатися в старі дорогі технології, але зараз це недоцільно.

Річ у тім, що зараз актуальні дешеві дрони і ракети, які вже здатні знищувати колони російських танків. А єменські повстанці-хусити використовували такі засоби для знищення кораблів у Червоному морі.

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