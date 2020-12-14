Наприкінці 1950-х Ле Карре два роки служив у британській контррозвідці, потім перейшов у розвідку МІ-6, де пропрацював чотири роки.

Британський письменник, автор шпигунських детективів Джон Ле Карре помер на 90-му році життя.

Про це повідомляє агентство Curtis Brown.

Ле Карре помер у суботу, 12 грудня, в Корнуоллі після нетривалої хвороби.

"Він, безперечно, був гігантом англійської літератури, що визначив вигляд епохи холодної війни і безстрашно говорив правду в обличчя можновладців в наступні роки», - відзначили в Curtis Brown.

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Ле Карре - літературний псевдонім письменника Девіда Корнуела. Його він взяв ще за часів роботи в спецслужбі. Наприкінці 1950-х Ле Карре два роки служив у британській контррозвідці, потім перейшов у розвідку МІ-6, де пропрацював чотири роки, після чого пішов у відставку, повністю присвятивши себе написанню книг про розвідників.

Він випустив понад 20 книг, а «Російський дім» і «Шпигун, вийди геть» навіть були екранізовані.

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Автор: Денис Прядко