Джонсон не виключає, що повернеться до публіцистики та виступів з лекціями.

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон має намір піти з політики на наступних виборах.

Про це повідомляє The Telegraph.

Як пише видання, Джонсон прийняв відставку понад 50 чиновників свого уряду.

Джонсон не відмовлятиметься від свого депутатського мандата зараз, щоб уникнути проведення довиборів до Палати громад. Він має намір, завершити політичну кар'єру на наступних виборах або наслідувати приклад попередниці Терези Мей, яка після відходу з поста прем'єра продовжує працювати депутатом.

Джонсон також не виключає, що повернеться до публіцистики та виступів з лекціями. Так, видавництво Hodder & Stoughton досі очікує від нього на біографію Вільяма Шекспіра, яку планували випустити ще у 2016 році до 400-річчя з дня смерті драматурга, але відклали після призначення пана Джонсона главою МЗС. Політик вже отримав аванс у розмірі £88 тис.

Відставка Бориса Джонсона:

Ще 6 липня Джонсон заявив, що готовий піти у відставку лише у двох випадках: якщо уряд не зможе продовжувати належним чином виконувати роботу; і якщо уряд не зможе і далі надавати підтримку Україні.

Вже 7 липня прем'єр-міністр оголосив, що йде у відставку.

Відставка Джонсона стала результатом безпрецедентного тиску з боку його уряду. У відставку подали міністри фінансів і охорони здоров'я. За ними були нові звільнення. Всього склали повноваження понад 40 членів уряду.

Причиною, з якої була ініційована відставка Джонсона, став секс-скандал. Заступник голови консерваторів Кріс пінчер чіплявся до колег по парламенту і будучи п'яним домагався кількох чоловіків у барі. Джонсон нібито знав про його скандальну поведінку до того, як призначив на посаду.

Серед претендентів на крісло Джонсона: міністр закордонних справ Ліз Трас, міністр з торговельної політики Пенелопа Мордонт, Ріші Сунак (до 5 липня - голова казначейства), голова спеціального комітету з охорони здоров'я та соціальної допомоги Джеремі Хант.

В Консервативної партії планують обрати нового прем'єр-міністра Великобританії замість Бориса Джонсона на початку вересня, коли Палата громад повернеться з літніх канікул.

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