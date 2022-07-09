Воллес вирішив зосередитися на своїй поточній роботі.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес не братиме участь у боротьбі за посаду очільника Консервативної партії та уряду країни.

Про це він оголосив у Twitter.

"Після ретельного розгляду та обговорення з колегами та родиною я прийняв рішення не брати участь у боротьбі за лідерство Консервативної партії. Я дуже вдячний усім моїм колегам у парламенті та іншим, хто пообіцяв підтримати", - написав він.

Воллес зазначив, що зробити вибір було непросто.

"Але я зосереджений на своїй поточній роботі та забезпеченні безпеки цієї чудової країни. Я бажаю успіху всім кандидатам і сподіваюся, що ми швидко повернемося до того, щоб зосередитися на проблемах, для вирішення яких ми всі обрані", - додав він.

Як писав УНІАН, Воллеса вважали головним претендент на роль наступного прем'єр-міністра. Згідно з останнім опитуванням британської компанії YouGov, він випереджав навіть міністерку закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

Відставка Борис Джонсона: що треба знати

Ще 6 липня Джонсон заявив, що готовий піти у відставку лише у двох випадках: якщо уряд не зможе продовжувати належним чином виконувати роботу; і якщо уряд не зможе і далі надавати підтримку Україні. Вже 7 липня прем'єр-міністр оголосив, що йде у відставку.

Відставка Джонсона стала результатом безпрецедентного тиску з боку його уряду. У відставку подали ключові постаті уряду Джонсона - міністри фінансів та охорони здоров'я. За ними були нові звільнення. Загалом склали повноваження понад 40 членів уряду.

Причиною, через яку було ініційовано відставку Джонсона, став секс-скандал. Заступник голови консерваторів Кріс Пінчер приставав до колег за парламентом і будучи п'яним домагався кількох чоловіків у барі. Джонсон нібито знав про його скандальну поведінку до того, як призначив на посаду.

Серед претендентів на крісло Джонсона: міністерка закордонних справ Ліз Трасс, міністерка з торговельної політики Пенелопа Мордонт, Ріші Сунак (до 5 липня - голова казначейства), голова спеціального комітету з охорони здоров'я та соціальної допомоги Джеремі Хант.

У Консервативній партії планують обрати нового прем'єр-міністра Великобританії замість Бориса Джонсона на початку вересня, коли Палата громад повернеться з літніх канікул.

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