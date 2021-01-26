Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте повідомив про свою відставку президенту Італії Серджіо Маттарелла.
Про це повідомляє італійське агентство ANSA.
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Очікується, що тепер Конте прагнутиме отримати мандат від Маттарелли для формування нового уряду з участю ширшої коаліції.
Водночас наразі є доволі невизначеною ситуацією, куди приведе ця криза. Уряд більше не має підтримки абсолютної більшості у Сенаті, оскільки партія колишнього прем'єра Маттео Ренці "Італія Віва" спричинила цю кризу у розпал пандемії COVID-19, відмовившись підтримувати коаліцію.
Правоцентристська опозиція закликає до проведення дострокових виборів, на яких, за даними соціологічних опитувань, опозиція переможе.
Три інші партії в урядовій коаліції - "Рух п'яти зірок", лівоцентрична Демократична партія і ліва група "Вільні та рівні" - висловили підтримку Конте.
Маттарелла повинен скликати формальні консультації з партіями у парламенті та іншими урядовими діячами перед тим, як вирішити, що робити. Консультації розпочнуться не раніше середи.
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