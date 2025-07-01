Так хочуть запобігти паніці в суспільстві.

У Росії вирішили віднести дані про економіку та зовнішню торгівлю до державної таємниці. Відтепер для заспокоєння суспільства оприлюднюватимуть лише вибіркові показники, що вигідні владі.

Як повідомляє Служба зовнішьної розвідки України, серйозні кризові процеси спостерігаються у вугільній, нафтопереробній, будівельній, автомобільній та логістичній галузях Російської Федерації, які загалом забезпечують близько 17% доходів федерального бюджету.

Станом на зараз у стагнації перебуває понад половина російської економіки - насамперед обробна промисловість. Головна причина полягає в тому, що понад 40% підприємств мають зобов’язання, які утричі перевищують їхній прибуток.

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Водночас оборотний капітал дедалі більше залежить від кредиторської заборгованості, оскільки банківське фінансування залишається надто дорогим і майже недоступним.

Стан російської економіки

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення 2022 року західні країни ввели проти Російської Федерації широкий пакет санкцій, який не міг не вплинути на її економіку.

За словами експертів, вона занурюється в кризу через стратегічні обмеження, накладені санкціями, дефіцит бюджету та глибоку стагнацію в приватному і промисловому секторах.

Голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна під час Петербурзького міжнародного економічного форуму визнала, що ресурси, які забезпечували високі темпи зростання російської економіки протягом останніх двох років, майже вичерпані.

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