Україна переконує солдатів КНДР здаватися в полон: ЗМІ розкрили деталі

З цією метою українці ведуть потужну інформаційну кампанію, пропонуючи північнокорейцям вигідні умови співпраці.

Україна намагається переконати північнокорейських військових здаватися у полон, замість того щоб воювати на боці Росії. Українські спецслужби використовують безпілотники і спеціальні снаряди для поширення листівок, а також знімають відео із закликом до дезертирства серед північнокорейських солдатів, повідомляє Euronews.

Прес-секретар проєкту "Хочу жити" Віталій Матвієнко розповів, що "звичайно, не всі хочуть воювати".

"Ми дуже добре знаємо умови життя в Північній Кореї", — зазначив він. "Тому багато хто бачить у цьому шанс втекти від режиму та виїхати в іншу країну".

Відео дня

Українські зусилля здійснюються в рамках програми "Хочу жити", яка раніше сприяла здачі у полон російських військових. З жовтня 2022 року Росія заблокувала доступ до гарячої лінії та чат-бота проєкту, однак ці сервіси залишаються доступними через VPN.

За словами офіційних осіб Південної Кореї, України та США, Північна Корея направила тисячі військових на підтримку Росії у війні проти України.

Посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко повідомив Голосу Америки, що ця кількість може сягати 15 тисяч із ротацією кожні два-три місяці, а протягом року в Росії можуть служити до 100 тисяч північнокорейських військових.

Як зазначає Business Insider, в українських листівках наголошується, що засновник Північної Кореї Кім Ір Сен не підтримував ідеї співпраці з російськими "імперіалістами". Листівки також містять інструкції про те, як здатися, і роз'яснення гарантій та пільг для тих, хто вирішить це зробити.

Віталій Матвієнко відмовився розкривати інші методи переконання північнокорейських військових.

На початку грудня проєкт "Хочу жити" опублікував у Telegram відео, на якому північнокорейський доброволець в ЗСУ закликає своїх співвітчизників скористатися можливістю здатися:

"Ми не просто приймемо вас, а й допоможемо почати нове життя", — зазначив він. "Тут на вас чекають підтримка, робота, можливість жити гідно. Навіть гроші, щоб почати свій шлях з чистого аркуша".

У тексті до відео зазначається, що Україна гарантує гуманітарне поводження з військовополоненими. "Подалі від "Великого брата", який стежить за всіма жителями Північної Кореї, гріх не скористатися цією унікальною можливістю", — йдеться в повідомленні.

У жовтні українська військова розвідка заявила про готовність забезпечити північнокорейських військових, які здалися, зручними умовами проживання та гарячим харчуванням. Було опубліковано відео корейською мовою, яке демонструє табори для військовополонених і страви, які там подають.

Південнокорейська розвідка підрахувала, що Росія платить близько 2000 доларів на місяць за кожного північнокорейського солдата. Однак, за словами Брюса В. Беннетта, фахівця з Північної Кореї в RAND Corporation, ці гроші, ймовірно, йдуть безпосередньо до північнокорейської еліти. "Можливо, невелика сума або навіть нічого"не доходить до самих солдатів", — зазначив він.

Війська КНДР в Україні - що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що близько 12 тисяч солдатів КНДР перебувають в Курській області. За його словами, сили Північної Кореї вчаться війни у реальності та привезуть ці навички додому.

Водночас у ГУР повідомили, що контингентом північнокорейських військ в Росії командує три генерали. За інформацією української розвідки, війська КНДР вже допомагають Росії вести агресію проти України.

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