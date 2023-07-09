Джанет Єллен кілька разів кланялася колезі, що не є частиною прийнятого дипломатичного протоколу.

Міністра фінансів США Джанет Єллен, що прибула до Китаю, розкритикували за надмірну привітність, що межує з улесливістю. На зустрічі з китайським колегою ця привітність виражалася в численних поклонах.

Експерти з дипломатичного етикету видання New York Post наполягають, що американські чиновники взагалі не кланяються, і звертають увагу на те, що віце-прем'єр Китаю Хе Ліфен, якому і кланялася Єллен, не відповідає взаємним рухом.

"Ніколи, ніколи, ніколи американський чиновник не кланяється. Вона виглядає, немов її викликали в кабінет директора, і це саме та оптика, яку люблять китайці", – сказав Бредлі Блейкман, старший співробітник Білого дому Джорджа Буша-молодшого.

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Водночас Джером А. Коен, почесний професор Нью-Йоркського університету і експерт з китайського законодавства і уряду, зазначив, що поклони не є частиною прийнятого дипломатичного протоколу.

Всього за кілька днів до прибуття Єллен, Китай несподівано оголосив про нові експортні обмеження на галій і германій, два метали, що мають вирішальне значення для виробництва напівпровідників, заявивши про необхідність "захистити національну безпеку та інтереси", що багато хто розцінив як крок у відповідь після американських обмежень на постачання високих технологій в Китай, включаючи мікросхеми.

"Помилка протоколу, яку критики назвуть ознакою слабкості Америки", – резюмує видання.

Відносини США та Китаю: важливі новини

У червні президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав лідера Китаю Сі Цзіньпіна диктатором. Він також додав, що Китай відчуває "реальні економічні труднощі".

Примітно, що ця заява прозвучала буквально після того, як високопоставлений дипломат США вперше за п'ять років прибув до Китаю. Йдеться про візит держсекретаря США Ентоні Блінкена, під час якого він зустрівся з главою Китаю Сі Цзіньпіном. За підсумками зустрічі Сі Цзіньпін висловив надію, що завдяки цьому візиту буде зроблено більш позитивний внесок у стабілізацію відносин між Китаєм і США.

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