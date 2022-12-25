Курт Волкер зазначив, що якщо Україна програє, США зіткнуться з ризиком того, що американцям доведеться захищати союзників по НАТО в Польщі та країнах Балтії.

Питання внутрішньої політики США можуть ускладнити виділення допомоги Україні в 2023 році.

Таку думку висловили американські аналітики і порадили Білому дому постійно пояснювати, для чого треба підтримувати Україну, передає Голос Америки. За словами експертів, якщо США борються за захист демократії в Україні, то найефективніший спосіб зробити це – переконати громадськість, що це правильно.

Як зазначив співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер, адміністрації Байдена треба буде більше пояснювати політикам і громадськості, що допомога Україні в перемозі над РФ – це найдешевший і найпряміший спосіб гарантувати безпеку всієї Європи від російського імперіалізму.

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"Війна в Україні вимагає лише грошей, частина з яких піде на розвиток американської промисловості", - сказав Волкер, - "А війна, яку Росія принесе в Європу, вимагатиме вже американських життів. Адже якщо Україна програє, ми зіткнемося з ризиком того, що американцям доведеться захищати союзників по НАТО в Польщі та країнах Балтії", – пояснив Волкер.

На думку експерта з міжнародних питань Стівена Бланка з Інституту досліджень зовнішньої політики, той факт, що 127 конгресменів-республіканців не прийшли послухати виступ президента України Володимира Зеленського в Конгресі – поганий знак. Він зазначив, що Білому дому потрібно відточити аргументи, щоб переконати скептиків допомоги Україні наступного року.

Бланк підкреслив, що до кінця 2023 фінансового року Конгрес виділив Україні $113 млрд, це – значна сума. Але ці гроші будуть використані не тільки, щоб посприяти поразці "РФ як головного ворога США", але допоможуть "стримати Китай від більшого авантюризму в Азії".

Другий аргумент – корупція в Україні, і заяви кількох впливових республіканців, зокрема, Кевіна Маккарті, що вони не збираються виписувати "необмежений чек" Україні. Це, як зауважує Бланк, аргумент, за який також люблять вхопитися російські пропагандисти, але і проти нього є контраргументи - адміністрація Байдена сама зацікавлена в моніторингу цієї допомоги для забезпечення контролю.

І третій аргумент - політика щодо Китаю. Багато американців запитує, "чому ми наголошуємо на Україні, коли справжньою загрозою є Китай", зауважує Бланк. Тут, на його думку, важливо вказати, що війна в Україні підриває весь світовий порядок, у збереженні якого зацікавлені США.

Бланк вважає, що в 2023 році адміністрації Байдена потрібно буде повторювати всі ці аргументи, бо важливо не лише робити потрібну справу, але і нагадувати, для чого вона потрібна.

ЗРК Patriot для ЗСУ

В рамках візиту президента Зеленського до Вашингтона США оголосили про новий пакет військової допомоги для України загальною вартістю $1,85 млрд. Він включає батарею систем ППО Patriot.

Як заявили в Пентагоні, навчання бійців ЗСУ застосуванню цих ЗРК має розпочатися "дуже скоро" і триватиме кілька місяців.

Командувач ПС ЗСУ вже сформував списки людей, які будуть тренуватися використовувати системи ППО Patriot.

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