За його словами, із Росією та диктатором можлива "солідарність".

Російський диктатор Володимир Путін "виступає за якнайшвидше припинення війни", але вона "триватиме ще довго".

Таку думку висловив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в інтерв'ю PBS. На його переконання, "тільки лідери обох сторін зможуть сказати", коли закінчиться війна Росії проти України. Він очікує, що вона триватиме ще "довгий час".

"Нам би дуже хотілося сподіватися, що війна закінчиться якнайшвидше. І Путін насправді теж виступає за якнайшвидше припинення цієї війни", – сказав Ердоган.

За його словами, Росії "можна довіряти так само, як і Заходу", згадавши водночас, що Захід нібито обдурив багаторічні сподівання Туреччини на її вступ до Євросоюзу.

"У мене немає причин їм (Росії - УНІАН) не довіряти. Росія надійна настільки ж, наскільки і Захід. Останні пів століття ми чекали на порозі ЄС. І зараз я довіряю Росії настільки ж, наскільки я довіряю Заходу", – сказав він.

Ердоган не погодився із зауваженням інтерв'юерки, що Путіну не можна довіряти через вихід РФ із зернової угоди та вторгнення в Україну.

"Половина постачання природного газу (до Туреччини - УНІАН) приходить з Росії, а це означає, що у нас є солідарність. Ми спільно йдемо вперед і також співпрацюємо в галузі оборонної промисловості", – сказав Ердоган.

Лідер Туреччини додав, що його політика, "наскільки це можливо, полягає у встановленні контактів із країнами всього світу на основі безпрограшного сценарію". Ердоган уточнив, що матиме з Росією такі ж "добрі відносини", як зі США.

Зближення Ердогана і Путіна

4 вересня Ердоган приїхав у Сочі до Володимира Путіна. Під час переговорів обговорювалося питання відновлення зернової угоди.

Після зустрічі Ердоган виступив із заявою, в якій фактично став на бік російського агресора у питанні відновлення зернової угоди. Зокрема турецький лідер заявив, що для поновлення роботи зернового коридору Україна має "пом’якшити підходи" щодо Росії, хоча саме Путін вирішив розірвати угоду та почав бомбардувати українську зернову інфраструктуру.

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