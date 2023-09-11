Турецький лідер підтримав піар-проект Путіна з безкоштовними поставками зерна до Африки.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган став на захист Росії щодо її вимог про зняття санкцій, які б зробили можливим експорт російського зерна. Відповідну заяву він зробив на підсумковій прес-конференції по закінченні саміту G20 в Індії.

Зокрема Ердоган перерахував претензії, які має Кремль до Заходу у питанні відновлення зернової угоди. Також він наголосив, що Росія готова безкоштовно надати мільйон тонн зерна для відправки бідним країнам Африки.

"Ми (Туреччина – ред.) думаємо так само. Катар думає так само. Ми сподіваємося, що так і буде й надалі. Поки що пан Путін погодився на один мільйон тонн. Коли я вів переговори з паном Лавровим, я повторив, що ми не повинні обмежувати цю кількість одним мільйоном і шукати шляхи збільшення обсягів", – заявив Ердоган.

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Також лідер Туреччини висловив упевненість, що будь-яка нова угода щодо відновлення чорноморського експорту зерна, навряд чи буде довготривалою, якщо вона при цьому додатково ізолюватиме Росію.

Зближення Ердогана і Путіна

Як писав УНІАН, минулого понеділка Ердоган приїхав у Сочі до Володимира Путіна, який останнім часом боїться виїзжати за межі Росії. Під час цієї зустрічі серед іншого обговорювалося питання відновлення зернової угоди.

Після цієї зустрічі Ердоган виступив із заявою, в якій фактично став на бік російського агресора у питанні відновлення зернової угоди. Зокрема турецький лідер заявив, що для поновлення роботи зернового коридору Україна має "пом’якшити підходи" щодо Росії, хоча саме Путін вирішив розірвати угоду та почав бомбардувати українську зернову інфраструктуру.

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