Пересування журналіста записували на камеру.

The Wall Street Journal стверджує, що представники російських силових відомств стежили за їхнім російським репортом – американським журналістом Еваном Гершковичем напередодні його затримання і арешту.

"На одному з завдань пана Гершковича за ним стежили кілька російських силовиків, деякі з яких записували його пересування на камеру та чинили тиск на джерела, щоб вони не розмовляли з ним. Він припустив, що його телефон відстежують. Під час іншої поїздки, до західної Псковської області, за ним стежили та знімали на відео невідомі", – стверджує редакція.

Ймовірно, силовики навідувалися до оселі Гершковича. Інший репортер, Томас Ґроув, який був знайомий з Гершковичем та його колом спілкування, просив приятеля журналіста перевірити квартиру, у який він жив, після того, як Еван перестав виходити на зв’язок. Двері квартири ніхто не відкрив.

Відео дня

"Наступного ранку російським журналістам вдалося помітити, як пана Гершковича проводжали повз сходову клітку з головою під піджаком і в мішкуватих синіх джинсах", – пише WSJ.

Затримання Гершковича і його наслідки

31-річного Евана Гершковича, американського журналіста, що народився в родині мігрантів з Одеси та Москви і останні роки жив та працював в Росії, затримали за звинуваченням в шпіонажі на користь США раніше цього тижня в російському Єкатеринбурзі. Місцеві Telegram-канали стверджували, що він нібито цікавився діяльністю підприємств військово-промислового комплексу (зокрема, "Уралвагонзаводом").

Затриманого журналіста доставили до Москви, де його за рішенням московського суду взяли під варту. Він перебуває в СІЗО "Лефортово".

The Wall Street Journal відкинула звинувачення ФСБ та закликала адміністрацію Байдена видворити російського посла та всіх російських журналістів. Президент США на це відповів, що такий варіант поки не розглядається. Він також закликав росіян звільнити журналіста.

Наразі адміністрація президента США Джо Байдена працює над тим, аби організувати зустріч затриманого та арештованого журналіста із дипломатами. Всіх інших громадян США, з якою метою вони б не перебували в Росії, закликають виїхати.

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