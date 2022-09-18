За оцінками комісії, Угорщина в період з 2021 по 2027 роки мала отримати не менше 50 мільярдів євро з бюджету Євросоюзу.

В неділю, 18 вересня, Європейська комісія рекомендувала Євросоюзу призупинити фінансування Угорщини на близько 7,5 мільярда євро. Причиною став відступ Будапешта від демократії та можливе нецільове використання грошей ЄС.

Про це повідомляє The Washington Post.

У ЄК наголосили, що діють задля забезпечення захисту бюджету та фінансових інтересів Євросоюзу від порушень принципів верховенства права в Угорщині.

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Як відомо, країни ЄС відраховують до загального бюджету близько 1% свого валового національного прибутку. Будапешт в період з 2021 по 2027 роки мав отримати не менше 50 мільярдів євро з бюджету.

ЄК вже майже десять років звинувачує прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у руйнуванні демократичних інститутів, взятті під контроль ЗМІ та порушенні прав меншин.

У відомстві занепокоєнні порушеннями у держзакупівлях та виконанні проектів за рахунок коштів ЄС. Критики вважають, що це дозволило уряду Орбана направити великі суми грошей ЄС на бізнес інсайдерів із політичними зв'язками.

Єврокомісія рекомендувала країнам-членам дати Угорщині час до 19 листопада, щоб спробувати вирішити проблеми.

Нагадаємо, дещо раніше Європарламент назвав Угорщину недемократичною країною.

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