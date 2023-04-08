Росіянам пропонують змінити своє майбутнє, почавши співпрацювати з американською розвідкою.

ФБР почало вербувати росіян через соціальні мережі, щоб збирати розвідувальні дані про війну в Україні. Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Видання стверджує, що в лютому ФБР розмістило в Facebook і Twitter відеоролики, в яких російською мовою глядача закликають змінити своє майбутнє, почавши співпрацю з американською розвідкою. Оповідач каже, що ФБР шукає шпигунів всередині Росії і емігрантів, які володіють інформацією, що дозволить протидіяти Кремлю.

"ФБР цінує вас. ФБР може вам допомогти, але тільки у вас є можливість зробити перший крок", – каже оповідач.

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Колишній офіцер управління військової розвідки США за російським напрямком Ребекка Коффлер пояснила журналістам, що ФБР використовує цей новий метод вербування агентів з кількох причин.

"По-перше, вкрай складно завербувати російських агентів. Росія - надважке середовище, тому що її контррозвідувальні служби — одні з найефективніших і жорстоких у світі. ФБР реагує на сучасність, коли молоді люди постійно перебувають у соціальних мережах. Воно намагається закинути широку мережу і отримати більшу віддачу, залучаючи більше потенційних кандидатів для шпигунства на користь США", — пояснила вона.

Водночас Коффлер висловила сумніви, що ці ролики дадуть хоч якийсь результат.

Шпигунські війни з Росією

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну європейські країни почали активно позбуватися російської агентури на своїй території. За даними The Washington Post, до лютого російська шпигунська мережа в Європі була вже сильно ослаблена.

Ця шпигунська війна триває і зараз. Нещодавно стало відомо, що в Словенії затримали ретельно законспірованих агентів російських спецслужб. Чоловік і жінка прикидалися сімейною парою, яка емігрувала з Аргентини. Для правдоподібності вони навіть завели дітей.

В кінці березня на території самої Росії був затриманий американський журналіст Еван Гершкович. Російська влада звинуватила його в шпигунстві, що, очевидно, вказує на намір Кремля поміняти журналіста на когось зі своїх агентів, спійманих на Заході.

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