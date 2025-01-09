Політик вважає, що президент Зеленський саботує фінансові інтереси Словаччини та всього Євросоюзу.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо їде домовлятися з комісаром з енергетики Євросоюзу про компенсацію збитків на суму майже 1,5 млрд євро, які нібито завдав Київ, зупинивши транзит російського газу.

Про це Фіцо заявив у соцмережі. "У Брюсселі я займуся тим, що Зеленський саботує фінансові інтереси Словаччини. Президент Зеленський саботує фінансові інтереси Словаччини та ЄС, попри те, що Єврокомісія у своєму офіційному листі чітко заявляє, що ніщо не заважає Україні продовжувати транзит. Ні європейського права, ні санкцій", - висловився Фіцо і назвав Зеленського "невдячним".

Словацький політик деталізував, що його країна втрачає півтора мільярда євро через зупинку транзиту російського газу через Україну. На його думку, 500 млн євро будуть втрачені через транзитні збори, ще мільярд євро - через підвищення цін на газ.

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"За цю американську авантюру Зеленського весь ЄС заплатить близько 70 млрд євро", - висловив думку Фіцо і додав, що така ситуація на руку США, які тепер матимуть змогу збільшити імпорт газу до Європи.

"Я зроблю все, щоб розбудити його від солодкого сну. Тому що у нас є страшенно серйозна проблема вартістю в десятки мільярдів євро. Ні Словаччина, ні ЄС не перебувають у стані війни, у нас немає причин терпіти авантюри Зеленського, особливо якщо дивитися на допомогу, яку Словаччина та ЄС надають Україні", - заявив той.

Зупинка транзиту російського газу

Зранку 1 січня в інтересах нацбезпеки було зупинено транспортування російського газу територією України.

Раніше президент Володимир Зеленський попереджав, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу, тому що це "мільярди на крові".

27 грудня Фіцо виступив з погрозами, що Словаччина припинить постачання електроенергії Україні, якщо вона зупинить транзит російського газу через свою територію.

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