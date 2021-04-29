Колекцію іграшок чоловік збирав протягом 45 років.

Мешканець Філіппін Лаг Персівал потрапив до Книги рекордів Гіннеса за велику колекцію іграшок з фаст-фуд закладів, яку він збирає з 5-річного віку.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожІграшку Mr. Potato Head зроблять гендерно нейтральноюНині чоловіку виповнилось 50 років, а в його колекції налічується понад 20 тисяч іграшок, зібраних, зокрема, завдяки зусиллям родичів та друзів.

Кожен експонат Лагу нагадує певний період життя, тому колекцію бережливо доглядає.

Вартість свого скарбу філіппінець не розголошує. У майбутньому рекордсмен хоче відкрити для іграшок цілий музей.

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Автор: Яна Ставська