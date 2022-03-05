Остаточне рішення про вступ Фінляндії до Альянсу ухвалюється парламентом країни.

Президент Фінляндії Саулі Нііністо зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі де домовився активізувати співпрацю в галузі оборони.

Після зустрічі фінський президент сказав журналістам, що Фінляндія відповідає критеріям членства в НАТО, повідомляє Reuters.

"Ситуація у Фінляндії змінилася, як і Швеції. Вперше більшість людей, судячи з опитувань, виступають за вступ до НАТО. Ми відкриті для обговорення цього з парламентом", - сказав Нііністо в інтерв'ю телеканалу Fox News.

За його словами, остаточне рішення про вступ до Альянсу ухвалюється парламентом.

Нагадаємо, що Фінляндія є близьким партнером НАТО. Країна виступила проти підписання будь-яких угод з РФ, які закрили б можливість розширення НАТО в майбутньому.

Після вторгнення РФ в Україну громадяни Фінляндії підписали петицію за вступ країни до НАТО. Хоча ще в січні Фінляндія заявляла, що не планує вступати до Альянсу.

Між тим у РФ вже встигли пригрозити Фінляндії за ймовірний вступ до НАТО. Зокрема, в МЗС Росії погрозили Швеції та Фінляндії "серйозними наслідками" в разі їх намагань стати членами НАТО.