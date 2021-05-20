Раніше Байден запропонував Путіну зустрітися влітку в Європі.

Фінляндія готова прийняти двосторонню зустріч президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна.

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Як повідомляє фінське видання YLE,

міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто зустрівся сьогодні з держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час саміту Арктичної ради, яка проходить у Рейк'явіку.

Хаавісто нагадав своєму американському колезі, що Фінляндія готова надати майданчик для проведення двосторонньої зустрічі лідерів США і Росії.

"Ми в загальних рисах заявили, що можемо запропонувати всі послуги, необхідні для розвитку двосторонніх відносин цих держав", - сказав Хаавісто.

За словами Хаавісто, Фінляндія в ході бесіди дала зрозуміти, що з її точки зору позитивним було б, якби переговори відбулися, але не важливо, де це станеться.

Як підкреслив Хаавісто, саміти проводяться по всьому світу, в різних куточках. Минула зустріч очільників Росії і США пройшла в Гельсінкі.

"Фінляндія готова допомогти. Обидві сторони про це знають. Найважливіше, щоб зустріч відбулася", - додав він.

Можлива зустріч Байдена і Путіна: що відомо

13 квітня Путін і Байден провели телефонну розмову. За заявою прес-служби Білого дому, Байден висунув ідею проведення російсько-американського саміту «у третій країні в майбутні місяці». Пізніше американський лідер уточнив, що запропонував російському колезі зустрітися влітку в Європі.

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив можливість зустрічі лідерів Росії і США.

Байден під час зустрічі з Путіним має намір обговорити ситуацію з Україною.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що він оптимістично налаштований щодо пропозиції президента США цього літа провести зустріч з президентом РФ в Європі.

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Автор: Віталій Саєнко