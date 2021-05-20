Фінляндія готова прийняти двосторонню зустріч президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна.
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Як повідомляє фінське видання YLE,
міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто зустрівся сьогодні з держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час саміту Арктичної ради, яка проходить у Рейк'явіку.
Хаавісто нагадав своєму американському колезі, що Фінляндія готова надати майданчик для проведення двосторонньої зустрічі лідерів США і Росії.
"Ми в загальних рисах заявили, що можемо запропонувати всі послуги, необхідні для розвитку двосторонніх відносин цих держав", - сказав Хаавісто.
За словами Хаавісто, Фінляндія в ході бесіди дала зрозуміти, що з її точки зору позитивним було б, якби переговори відбулися, але не важливо, де це станеться.
Як підкреслив Хаавісто, саміти проводяться по всьому світу, в різних куточках. Минула зустріч очільників Росії і США пройшла в Гельсінкі.
"Фінляндія готова допомогти. Обидві сторони про це знають. Найважливіше, щоб зустріч відбулася", - додав він.
Можлива зустріч Байдена і Путіна: що відомо
- 13 квітня Путін і Байден провели телефонну розмову. За заявою прес-служби Білого дому, Байден висунув ідею проведення російсько-американського саміту «у третій країні в майбутні місяці». Пізніше американський лідер уточнив, що запропонував російському колезі зустрітися влітку в Європі.
- Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив можливість зустрічі лідерів Росії і США.
- Байден під час зустрічі з Путіним має намір обговорити ситуацію з Україною.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що він оптимістично налаштований щодо пропозиції президента США цього літа провести зустріч з президентом РФ в Європі.
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