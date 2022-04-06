Це має бути фортифікаційна споруда вздовж усього кордону України з РФ.

Поки не буде побудована стіна на кордоні з Росією, прикордонні області не будуть почуватися в безпеці, як і країна в цілому.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Поки ми не побудуємо стіну, і це має бути фортифікаційна споруда вздовж усього кордону України з Мордором, ми ніколи, особливо прикордонні області, не будемо почувати себе в безпеці, як і країна в цілому", - сказав він.

Така реакція голови ОВА спровокована тим, що залишили нелюди після себе.

"Те що ми побачили в звільнених громадах, там, де вони побували… Це щось ненормальне, вони самі перетворювали нормальні умови в нелюдські, вони там само їли, там же справляли нужду. Вони крали все, що бачили, ламали, трощили", - сказав Живицький.

Він також розповів, що окупанти розграбували електрощитову, і натомість "залишили там непотріб у вигляді своїх співвітчизників".

"Кумедність, дикість цієї ситуації, що в 50 метрів були залишки їхньої їжі, на борщі виробленому в Росії, був надпис "своїх нє бросаєм", це говорить чітко, що їх гасла для них самих нічого не значать. Їх не можна назвати людьми, навіть звірі так себе не поводять", - сказав Живицький.

Стіна на кордоні з РФ: що відомо

Нагадаємо, в 2014 році після початку російської агресії на Донбасі і в Криму почав виконуватися проект Європейського валу на кордоні з РФ.

Станом на 2018 рік міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомляв, що так звана "Стіна" готова на 80%.

В результаті будівництво "Стіни" тривало сім років і коштувало держбюджету України майже 2,5 млрд грн - у січні 2022 року оголосило про його завершення.

Як повідомили у Державній прикордонній службі було завершено період реалізації Плану заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдавського держкордону, а також територій, що прилягають до адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом.

За даними Держприкордонслужби, з 2015 до 2021 року з державного бюджету України на будівництво "Стіни Яценюка" витратили 2,437 млрд гривень:

2015 рік – 400 млн гривень;

2016 рік – 200 млн;

2017 рік – 200 млн;

2018 рік – 500 млн;

2019 рік – 400 млн;

2020 рік – 400 млн;

2021 рік – 337,7 млн.

У ході виконання проєкту облаштовано 403 км протитранспортних ровів, збудовано 332 км рокадних доріг, 149 переходів доріг через яри, 99 км металевих парканів та 62 кілометри загородження зі спіралі "Єгоза". У квітні-червні 2022 року, за даними відомства, заплановано прийняття ще кількох інженерно-технічних споруд.

На ділянках державного кордону в Харківській області облаштували 4 опорні пункти та 9 вогневих позицій, а також зведено 9 комплексів системи відеоконтролю та сигналізації. Схожий механізм також було встановлено у Луганській області.

Проте, як бачимо, "Стіна" не врятувала Україну від повномасштабного вторгнення Росії.