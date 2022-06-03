Однак у МЗС Польщі вважають, що Туреччина не зможе заблокувати членство Фінляндії та Швеції.

НАТО не зможе прийняти Фінляндію та Швецію до складу Альянсу на майбутньому саміті в червні.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський, повідомляє RMF.

"Коли мова йде про прийом до НАТО нових членів, це набагато більш довгостроковий процес. Це не так швидко і не так просто. Це займе мінімум кілька місяців", - уточнив він.

При цьому представник МЗС Польщі вважає, що Туреччина не зможе заблокувати членство Фінляндії та Швеції. На його думку, Анкара висуне умови, тому НАТО продовжує вести переговори.

Як повідомляв УНІАН, у травні Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Вони сподівалися, що це буде швидкий процес, але Туреччина, давній член Альянсу, виступила проти членства Швеції і Фінляндії на тій підставі, що вони підтримують групи, яких вона вважає терористами.

У зв'язку з цим, НАТО скликає зустріч дипломатів Туреччини, Швеції та Фінляндії.

Вас також можуть зацікавити новини: