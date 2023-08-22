Київ наразі веде перемовини з Парижем про постачання далекобійних ракет та засобів протиповітряної оборони.

Франція вирішила утричі наростити темп виготовлення і постачання Україні боєприпасів.

Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко в інтерв’ю "Лівому берегу".

"Є постійне, актуальне питання – постачання боєприпасів 155-го калібру. Франція узяла на себе зобов’язання постачати ці снаряди в певному ритмі. Ті, хто їх виробляє, працюють зараз 24/7, профільні підприємства Франції перейшли в надзвичайний режим роботи. І тут є гарна новина: французи вирішили наростити темп виготовлення і постачання утричі. Це дуже суттєво", - сказав Омельченко.

Відео дня

Він підкреслив, що Париж є ключовим союзником України, який у багатьох питаннях займає роль лідера і координатора.

"Мало хто знає: Франція була однією з перших держав, хто дав нам зброю саме натовських зразків. Коли тривала дискусія про надання нам важкої наступальної зброї, саме Макрон першим після перемовин з президентом Зеленським промовив слово "танки". Франція стала ініціатором і рушієм танкової коаліції", - заявив посол.

За словами Омельченка, якщо говорити про стратегічні речі, щодо яких зараз ведуться перемовини з французами, то це далекобійні ракети та засоби протиповітряної оборони. Ще одна актуальна потреба, зауважив він, – запчастини, бо все, що передали для ЗСУ, посилено експлуатується і зношується. Зараз ведеться робота над вирішенням цієї проблеми.

Дипломат також повідомив, що наразі усі ракети SCALP, які обіцяли надати французи в рамках першої партії, вже в Україні.

"Ця партія була випробувальна, снаряди непогано зарекомендували себе. SCALPи будуть, постачання триватиме. Головне питання цих постачань – їх ритм, а тут у французів усе дуже непогано", - зазначив Омельченко.

Він додав, що "узагалі якщо ви чуєте від президента Зеленського чи від президента Макрона заяву про те, що Франція ухвалила рішення на прохання української сторони надати нам якесь озброєння, то знайте – воно вже в Україні і вже працює на фронті".

За словами Омельченка, представники Генштабу при президенті Франції налаштовані на задоволення потреб України для нашої перемоги.

"Вони не дають жодних оцінок – вдалий контрнаступ чи ні. У них задіяна розвідка, яка, до речі, співпрацює з українською. Вони все знають і все розуміють. І сфокусовані на іншому: на ритмі та швидкості оборонних постачань, на логістиці. Вони поводяться так, як мають поводитися справжні партнери. У мене взагалі було враження, що я потрапив до українського Генштабу, тому що обговорювалися конкретні робочі питання. Там люди налаштовані на інше – на конкретний результат", - зауважив Омельченко.

Військова допомога Франції Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на саміті НАТО у Вільнюсі президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що його країна розпочне постачання для України ракет великого радіуса дії.

У березні міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив, що його країна подвоїть поставку Україні 155-мм снарядів.

У травні Париж підтвердив передачу Києву бронемашин і легких танків.

Вас також можуть зацікавити новини: