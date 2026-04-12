Британія змушена просити Францію про допомогу в боротьбі з тіньовим флотом РФ, - Daily Mail

Офіцери дійшли висновку, що їм потрібна допомога французів у потенційних операціях.

Королівський флот Великої Британії буде змушений звернутися до Франції за допомогою у перехопленні російських суден у британських водах. Про це повідомили високопоставлені джерела в оборонному відомстві, пише Daily Mail.

Оскільки Володимир Путін дедалі зухваліше демонструє російську військову міць навколо Великої Британії, військово-морські планувальники заявили виданню The Mail on Sunday, що їм "потрібна допомога" Парижа у боротьбі із загрозою.

Минулого тижня стало відомо, що Кремль відправив три підводні човни у води на північ від Великої Британії з метою саботажу британських підводних кабелів, поки HMS Dragon, єдиний доступний Британії есмінець, перебував у східному Середземномор'ї.

Відео дня

Російський президент також відкинув погрозу прем’єр-міністра Кіра Стармера захопити російські судна, що перебувають під санкціями.

Вважається, що британські ВМС мають лише один підводний човен та два фрегати, доступні для негайних операцій.

У суботу Міністерство оборони заперечило необхідність допомоги Франції для Великої Британії, заявивши: "Води Великої Британії залишаються під охороною та цілодобовим наглядом, і ми маємо ресурси, необхідні для забезпечення безпеки Великої Британії".

Але, як стало відомо газеті, штабні офіцери ВМС у штаб-квартирі Командування ВМС на кораблі HMS Excellent у Портсмуті працювали над планами дій на випадок надзвичайних ситуацій щодо протидії російським танкерам тіньового флоту з того часу, як прем'єр-міністр минулого місяця оголосив, що Велика Британія перехопить їх.

Вони дійшли висновку, що їм потрібна допомога французів у потенційних операціях з висадки на берег Королівською морською піхотою та "спостереженні" з боку кораблів надводного флоту.

Джерело у французькому флоті повідомило, що "наразі військово-морські сили Франції мають одну з найпотужніших передових військово-морських присутностей у Європі".

"Якщо британцям потрібна додаткова допомога проти росіян, то Франція, безумовно, має можливість допомогти", - додали там.

Високопоставлене джерело в Міністерстві збройних сил у Парижі заявило, що Франція та Велика Британія вже обмінюються розвідувальними даними для сприяння стеженню за російськими суднами.

Велика Британія: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Велика Британія готує нову версію масштабного плану з підготовки всієї країни до переходу в стан війни. Він торкнеться різних секторів – від збройних сил і поліції до лікарень та промисловості.

Начальник штабу оборони Великої Британії, маршал авіації сер Річард Найтон розповів, що оновлена версія так званої "Урядової книги війни" буде спиратися на уроки холодної війни. При цьому буде враховано сучасний контекст "із сучасним суспільством та сучасною інфраструктурою".

Йдеться про забезпечення стійкості критично важливої національної інфраструктури, такої як електростанції та системи водопостачання до різних загроз. І йдеться не лише про стихійні лиха, а й про ризики війни.

