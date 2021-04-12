Жінці було 40 років / фото flickr.com/51070118@N03
У Єревані виявили тіло дочки генерала ФСБ РФ у відставці.
Читайте такожПрезидент Чехії пересів до інвалідного візкаПро це повідомляє Baza.
"На балконі житлового будинку в Єревані знайдено тіло 40-річної жінки. Загибла - дочка генерала ФСБ РФ у відставці. Поруч з тілом виявлено можливе знаряддя злочину - це, як повідомляється, нагородний пістолет офіцера ФСБ", - йдеться в повідомленні.
Тіло виявили на балконі будинку по вулиці Давида Анахта. Поліція розглядає три версії події: суїцид, необережне поводження зі зброєю і вбивство.
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