Тіло виявили на балконі.

У Єревані виявили тіло дочки генерала ФСБ РФ у відставці.

Читайте такожПрезидент Чехії пересів до інвалідного візкаПро це повідомляє Baza.

"На балконі житлового будинку в Єревані знайдено тіло 40-річної жінки. Загибла - дочка генерала ФСБ РФ у відставці. Поруч з тілом виявлено можливе знаряддя злочину - це, як повідомляється, нагородний пістолет офіцера ФСБ", - йдеться в повідомленні.

Тіло виявили на балконі будинку по вулиці Давида Анахта. Поліція розглядає три версії події: суїцид, необережне поводження зі зброєю і вбивство.

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Автор: Людмила Жерновська