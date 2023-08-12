Сьогодні до відповідної декларації приєдналася Греція, ставши 14-ю країною, окрім країн G7.

Президент України Володимир Зеленський назвав усі 14 країн, які приєдналися до декларації про гарантії безпеки для України, ухваленої G7.

"Є в нас іще один результат у роботі з партнерами для безпекових гарантій – Греція приєдналася до декларації "Великої сімки" щодо гарантій для України. Це вже 14-та країна", - нагадав президент у своєму вечірньому відеозверненні.

За його словами, окрім Греції, до декларації також приєдналися Бельгія, Чехія, Данія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Іспанія та Швеція.

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Зеленський наголосив, що його команда працюватиме й надалі – заради нових учасників у тому чи іншому форматі безпекової співпраці з Україною.

"Мир не має альтернативи. Кожна країна, яка працює з нами в межах безпекових гарантій для України, у межах формули миру, саме такий сигнал дає державі-агресору. Мир буде. Агресія програє", - підкреслив він.

Глава держави також додав, що важливо, щоб кожного тижня Росія бачила нову міжнародну активність на підтримку України й нормального життя.

Відтак, він подякував кільком країнам, які цього тижня зробили нові кроки для більшої безпеки та захисту українців. Зокрема, йдеться про Німеччину, яка передала ще дві додаткові пускові установки "Петріотів".

"Кожне суттєве посилення нашої ППО – це тисячі врятованих життів людей і реальне наближення повноцінного повітряного щита для України. Кожне наше місто, кожне село мають бути захищені. Це стане основою загальноєвропейського повітряного щита", - сказав Зеленський.

Крім того, цього тижня українські прикордонники отримали мобільні комплекси медичної підтримки від Нідерландів, які наразі серед лідерів в оборонній співпраці з Україною та політичній взаємодії.

Президент також розповів про готовність Азербайджану надати новий пакет гуманітарної підтримки, зокрема й обладнання для розмінування, яке є одним із ключових напрямів роботи України з партнерами.

Зокрема, він нагадав, що наразі 174 тисячі квадратних кілометрів української землі потенційно небезпечні через міни та боєприпаси, що не розірвалися.

Гарантії безпеки для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 серпня, стало відомо, що Греція приєдналася до гарантій безпеки для України, які раніше схвалили країни G7. Вона стала 14 країною у цьому списку.

Відповідну спільну декларацію про підтримку України країни G7 (Японія, Німеччина, Великобританія, США, Канада, Франція і Італія) ухвалили 12 липня на полях дводенного саміту НАТО у Вільнюсі.

До декларації можуть приєднатися будь-які країни, після чого із кожною із них Україна має розпочати двосторонні перемовини щодо гарантій безпеки.

Зокрема, такі перемовини вже розпочалися із США та Великобританією.

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