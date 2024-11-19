За його словами, це відповідь на залучення військ КНДР до бойових дій.

Президент США Джо Байден ухвалив "гарне рішення", дозволивши Україні бити американськими далекобійними ракетами углиб Росії. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає Politico.

Макрон зауважив, що рішення Байдена продиктоване тим, що Росія пішла на ескалацію конфлікту з Україною, залучивши до бойових дій солдатів із КНДР.

"Росія - єдина держава, яка ухвалила рішення про ескалацію... Саме цей розрив призвів до рішення США", - сказав Макрон у кулуарах саміту G20 у Ріо-де-Жанейро.

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Дозвіл на удари по РФ

Як повідомляв УНІАН, Президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійною зброєю по Росії. Сьогодні це офіційно підтвердив помічник держсекретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс.

Днями New York Times повідомило, що США дозволили Україні бити ракетами ATACMS по території Росії.

Як зазначає The Guardian, Україна тепер матиме можливість завдавати ракетних ударів по цілях у Курській області РФ, де контролює понад 1000 квадратних кілометрів території. Застосування американських далекобійних ракет ATACMS дозволить знищувати склади зброї, боєприпасів, лінії постачання та військові бази противника, що значно посилить позиції українських військ на передовій. Однак варто пам'ятати, що ATACMS не є "чарівною паличкою".

Як сьогодні написав УНІАН, речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Штати не змінювали свою політику щодо застосування Україною далекобійної зброї американського виробництва для атак вглиб РФ.

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