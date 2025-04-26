У польському відомстві вважають, що Росія перевіряє готовність систем ППО.

Російський військовий гелікоптер порушив повітряний простір над територіальними водами Республіки Польща в Балтійському морі. За повідомленням оперативного командування Збройних сил Польщі, це сталося ввечері 25 квітня.

"Увечері 25 квітня російський військовий гелікоптер Балтійського флоту порушив повітряний простір над територіальними водами Республіки Польща в Балтійському морі. За польотом гелікоптера спостерігали військові радіолокаційні системи Збройних сил Польщі або цивільні системи ВПС Польщі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сили та засоби протиповітряної оборони перебували в постійній готовності для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.

Відео дня

"Характер інциденту свідчить про те, що Росія перевіряє готовність наших систем ППО", - додали у польському відомстві.

Ймовірність нападу РФ на Європу

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно німецький історик, професор з Потсдамського університету Зенке Найтцель припустив, що наступне літо стане останнім мирним літом у Європі. На його думку, напад Росії на Литву можливий вже цієї осені. Свої побоювання він пояснив тим, що "ситуація у сфері безпеки у світі змінилася" через російського диктатора Володимира Путіна, а також через політику президента США Дональда Трампа.

Нещодавно у Німеччині політики різко розкритикували "мирний план" президента США Дональда Трампа як такий, що заохочує РФ нападати на інші країни. "Це буде стимулом для деспотів по всьому світу до використання воєн для відволікання уваги від внутрішніх проблем. І це викличе потоки біженців, від яких особливо постраждає Німеччина", - попередив представник ХДС/ХСС із зовнішньої політики Юрген Гардт.

Також 20 квітня стало відомо, що два російські літаки намагалися порушити повітряний простір НАТО. У зв’язку з цим винищувачі Королівських військово-повітряних сил Великої Британії двічі підняли в повітря менш ніж за 48 годин. Видання The Telegraph припустила, що це може бути пов'язано з нещодавньою заявою президента США Дональда Трампа про те, що він може вийти з переговорів щодо мирного завершення війни в Україні, якщо Київ або Москва заважатимуть йому.

Вас також можуть зацікавити новини: