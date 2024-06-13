Росія може напасти на країни-члени НАТО через п'ять років. Такий прогноз озвучив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Як пише видання Bild, Пісторіус заявив, що "ситуація із загрозами змінилася порівняно з тією, яка була ще кілька років тому". У зв'язку з цим він зазначив, що країні потрібно повернути обов'язкову військову службу.
"Ми повинні враховувати, що у 2029 році РФ буде в змозі напасти на одну з країн НАТО. Тому ми повинні відновити потенціал стримування в плані особового складу", - пояснив Пісторіус.
Він зазначив, що в найближчому майбутньому чисельність бундесверу має бути збільшено до 203 тис. Водночас, за оцінками НАТО, Німеччині також необхідно ще близько 200 тис. резервістів.
Пісторіус поділився, що бундесвер хоче набирати "найсильніших, найпідготовленіших і наймотивованіших".
"Ми не хочемо нудної і безглуздої військової служби", - підкреслив міністр.
Відновлення військової служби в Німеччині
Про ймовірне відновлення обов'язкового призову на військову службу в Німеччині на початку березня повідомило видання Der Spiegel. За його даними, міністр оборони країни Борис Пісторіус на той час вже доручив розробити моделі такої служби.