Він зазначив, що його країна має бути готова до такого розвитку подій.

Росія може напасти на країни-члени НАТО через п'ять років. Такий прогноз озвучив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Як пише видання Bild, Пісторіус заявив, що "ситуація із загрозами змінилася порівняно з тією, яка була ще кілька років тому". У зв'язку з цим він зазначив, що країні потрібно повернути обов'язкову військову службу.

"Ми повинні враховувати, що у 2029 році РФ буде в змозі напасти на одну з країн НАТО. Тому ми повинні відновити потенціал стримування в плані особового складу", - пояснив Пісторіус.

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Він зазначив, що в найближчому майбутньому чисельність бундесверу має бути збільшено до 203 тис. Водночас, за оцінками НАТО, Німеччині також необхідно ще близько 200 тис. резервістів.

Пісторіус поділився, що бундесвер хоче набирати "найсильніших, найпідготовленіших і наймотивованіших".

"Ми не хочемо нудної і безглуздої військової служби", - підкреслив міністр.

Відновлення військової служби в Німеччині

Про ймовірне відновлення обов'язкового призову на військову службу в Німеччині на початку березня повідомило видання Der Spiegel. За його даними, міністр оборони країни Борис Пісторіус на той час вже доручив розробити моделі такої служби.

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