Європейці хваляться, що спільними зусиллями вже виробляють значно більше, ніж одна Америка.

ЄС планує до 2025 року зрівнятися з РФ за кількістю вироблених боєприпасів. Про це заявив комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон в інтерв'ю La Tribune.

За його словами, цього року країни Євросоюзу мають намір вивести виробничі потужності на позначку 1,7 млн снарядів на рік. А вже 2025 року Європа планує вийти на рівень 2,5 млн снарядів на рік.

"Ми прискорили виробництво боєприпасів. У березні 2023 року ми виробляли в Європі 500 тисяч снарядів на рік і вже були кращими в цьому, ніж американці, які виробляли тільки 300 тисяч. Але відтоді ми подвоїли цю потужність", - сказав комісар.

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Скільки снарядів виробляє Росія

Наприкінці травня західні ЗМІ опублікували інформацію про те, що Росія нібито виробляє в 3-4 рази більше артилерійських снарядів, ніж країни Заходу: 4,5 млн проти 1,3 млн. Однак ця інформація виявилася некоректною, оскільки базується на помилковій інтерпретації даних.

Як пояснив голова аналітичної групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв, британське видання Sky News, яке поширило ці дані, порівняло різну номенклатуру снарядів. Так, для Росії було враховано взагалі всі види артилерійських снарядів, що і дало 4,5 млн снарядів на рік. А у країн НАТО до статистики включили тільки один калібр снарядів - 155 мм, що і дало скромні 1,3 мільйона снарядів.

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