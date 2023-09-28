Компліментарною заявою в бік лідера РФ глава Боснії та Герцеговини відзначився в ефірі місцевого радіотелецентру.

Глава Боснії та Герцеговини Мілорад Додік, який вручив Путіну орден у січні 2023 року, відзначився новими компліментами в бік лідера РФ й назвав його "кращою людиною", яка коли-небудь зустрічалася йому протягом кар'єри політика.

Компліментарну заяву диктатору Додік зробив в ефірі Радіо і телебачення Республіки Сербської. Його слова 28 вересня підхопили головні пропагандистські ЗМІ РФ, включно з "РИА Новости".

"Найкраща людина, з якою я познайомився в політиці, - Путін. Дуже пишаюся тим, що у мене є можливість розмовляти з ним. І дуже пишаюся тим, що роблю це кілька разів на рік", - заявив Додік.

Він уточнив, що вже приїжджав до РФ, щоб побачити Путіна, у 2022 році, і має намір знову повторити візит у період від 20 жовтня до 5 листопада. "Залишається ще уточнити, але буду там", - запевнив Додік.

Політик похвалився, що йому приємно усвідомлювати, що "один з найсильніших і важливих людей у світі" (мається на увазі Путін - УНІАН) рахується з ним на рівних - з лідером "маленької" РС в мільйон жителів, вказав Додік.

Відомий американський боксер назвався на честь Путіна

Раніше захопленням у зв'язку з діями та війнами, які розв'язує від імені РФ Володимир Путін, відзначився американський боксер, колишній суперник Кличка, Кевін Джонсон. Він змінив своє ім'я на честь диктатора, оголосивши, що тепер він не Кевін Джонсон, а Кевін Володимирович. Також боксер додав, що після зміни імені він став на 100% росіянином.

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