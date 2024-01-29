Сьогодні Сійярто має провести зустріч з очільником МЗС України Дмитром Кулебою в Ужгороді

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто почав свій візит в Україну. Про це повідомив у Телеграм журналіст Вітадлій Глагола.

"Петер Сійярто прибув на Закарпаття для зустрічі з Кулебою. Його кортеж перетнув кордон і заїхав на Закарпаття", - написав Глгола.

Він нагадав, що сьогодні Сійярто має провести зустріч з очільником МЗС України Дмитром Кулебою в Ужгороді.

Свій візит до Ужгорода анонсував і сам Сійярто у Facebook.

"Вирушаю до Ужгорода, нас чекає довгий день... Потрібно зробити все, щоб угорська громада Закарпаття повернула колишні права", написав він.

Оновлено 12.15. Згодом Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак надав перші подробиці зустрічі та оприлюднив фото.

"Почали важливий візит угорської делегації. Разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрічаємо міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петера Сійярто з командою. Працюємо, щоб налагодити відносини, потрібен відвертий та конструктивний діалог. Ми готові", - написав він.

Візит глави МЗС Угорщини до України - що відомо

Раніше стало відомо, що 29 січня в Ужгороді відбудеться зустріч міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Глава адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявляв, що на зустрічі може обговорюватися візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до України. Водночас раніше Сійярто натякнув, що найближчим часом Зеленський та Орбан не матимуть особистої зустрічі, адже вона не буде успішною.

Напередодні візиту Сійярто в Угорщині стався дипломатичний скандал: очільнику МЗС країни пригрозили вбивством українською мовою. Лист з порадою Петеру Сійярто готуватися до похоронів надійшов на електронну пошту посольства.

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